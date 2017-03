Concepción del Uruguay conmemoró el 24 de Marzo con un emotivo acto

En la mañana de este 24 de marzo, se llevó a cabo en Concepción del Uruguay un emotivo acto por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, el cual contó con la presencia de víctimas y familiares de la última dictadura, autoridades locales, banderas de ceremonia de establecimientos educativos y el Subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Matías Germano.El momento de mayor emoción fue sin dudas al escuchar las palabras de Viviana Poggio, hija de Horacio, uno de los uruguayenses desaparecidos, quien llegó a la ciudad acompañada de dos hermanas de Horacio y con quienes depositaron una ofrenda floral en la plaza que lo recuerda junto a otros desaparecidos de nuestra ciudad.Las ofrendas florales fueron cuatro, una dispuesta por el Ejecutivo Municipal y que fue colocada por Luis Grianta, Juan Carlos Rodríguez y Carlos Vecchio. Otra fue colocada en nombre de la Dirección de Derechos Humanos, colocada por su titular Darío Barón y Carlos Martínez Paiva. En tanto que se colocaron otras dos a nombre del PJ departamento Uruguay en manos de su titular Mario Carballo y Ludmila Nichajew y la restante del Partido Nuevo Encuentro, dispuesta por José Betancour y Gustavo Sirota.También estuvo presentes el Defensor del Pueblo de la ciudad de Paraná Dr. Luis Garay, y dirigentes de diferentes fuerzas políticas de la ciudad, como la UCR, el PRO y otras agrupaciones políticas.Baron fue el primero en dirigir la palabra, y remarcó que tomaron la figura del periodista desaparecido Rodolfo Walsh como guía para recordar los 41 años del Golpe de Estado que dio inicio a los siete años del gobierno dictatorial que asesinó y desapareció a unas 30 mil personas. En este sentido, remarcó "la claridad de que tuvo Walsh al escribir, en 1977, la situación que se vivía en el país entonces en su famosa Carta Abierta a la Junta Militar y que le costara la vida, él lo dijo: 'Lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades'. Entonces, no hubo dos demonios; lo que hay son 30 mil compañeros desaparecidos", dijo Baron.Paso seguido llegaron las emotivas palabras de Viviana Poggio, hija de Horacio Norberto Poggio, uruguayense que en 1976 fue secuestrado en Córdoba y que desde entonces se encuentra desaparecido. Viviana llegó especialmente desde Chaco junto a dos hermanas de Horacio, Isabel y Beatriz, para dar testimonio.En los de 10 minutos del relato de la hija del uruguayense desaparecido todo fue silencio. Sólo se escuchaban sus palabras que trajeron al presente sus vivencias, recuerdos y miradas sobre el presente. "Cuando me invitaron a hablar, primero me pregunté para qué. Pero dije que sí, porque la construcción de memoria colectiva se hace todos los días y entre todos. Y se nutre de lo que cada uno puede aportar desde su lugar. Y yo tengo recuerdos y vivencias para compartir. Yo tenía 11 años cuando a mi papá se lo llevaron. La edad de muchos de los chicos que hoy nos acompañan orgullosos con sus banderas. Yo estaba de vacaciones de julio en la casa de mi papá. Ese día, el 23 de julio de 1976, él se fue a trabajar y no lo volví a ver más", contó con la voz sentida Viviana.Y continuó: "Lo que yo quiero compartir son los recuerdos de ese día y de los días que siguieron. Estaba con mis hermanos, que en ese momento éramos tres y esperábamos a Eleonora, que todavía no había nacido. Esa noche fue un revuelo, lo buscaban y él no volvió. Un amigo de él nos vino a buscar y nos dijo que aprontemos todo que nos íbamos con mamá porque Papá está preso. Yo lo único que pude hacer fue encerrarme en el baño. Abrí la canilla del lavatorio y lloré, lloré y lloré mucho, abrazada al lavatorio del baño. Lloré tanto que por muchos años, nada más me hizo llorar".Ya con la voz quebrada, Viviana continuó ante un silencio de respeto y emoción en el público: "Yo lo único que pude hacer ante la desaparición de mi papá fue abrazarme al lavatorio del baño. Y con el tiempo pensaba: A qué se habrá podido abrazar un bebé de 5 meses cuando se llevaron a su mamá; a qué se habrá podido abrazar la mujer que a los 30 años se encontró con que le habían llevado a su compañero, a qué se habrá podido abrazar la madre cuando le dijeron que a su hijo se lo habían llevado, a qué se habrán podido abrazar las abuelas. Y a qué se habrá podido abrazar ese estudiante que descubrió que sus compañeros de estudio no estaban más, a qué se habrá podido abrazar ese trabajador, el médico, el ingeniero, la maestra, que se dio cuenta que sus compañeros no estaban más..."."Yo lo que quiero compartir con ustedes para seguir tejiendo esta memoria colectiva son hechos y certezas. El 24 de marzo hubo un golpe de estado, esa es una certeza, y participaron de ese golpe civiles y militares, el poder eclesiástico, el poder económico, eso es una certeza. Hubo un plan sistemático de detención, de secuestro, de asesinato, de tortura de personas, de robo de bebés, eso es una certeza. Ese plan se extendió a toda Latinoamerica y se llamó Plan Condor, eso también es una certeza. A todas esas certezas ya les dijimos Nunca Más. Nos duele que sigan cuestionando números... A nosotros nos faltan 30 mil abrazos", finalizó.