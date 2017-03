En su primer año, el Servicio 107 de Gualeguaychú actuó en 2800 intervenciones

El Servicio de Emergencias Línea 107 del Hospital Centenario de Gualeguaychú cumple un año de funcionamientos y en ese marco se reveló que ha realizado 2800 intervenciones, en su mayoría de urgencias y emergencias en la vía pública, motivados por accidentes viales, que continúan en aumento en la ciudad y región.El Director del Hospital, Dr. Hugo Gorla, remarcó que "se conjugó el recurso humano calificado como los Operadores, Choferes, Enfermeros y Médicos, sumado a la estructura operativa de radios, grabadoras, ambulancias de mediana y alta complejidad y el recurso físico del Servicio de Guardia".Gorla subrayó "el esfuerzo financiero del Hospital Centenario para cumplir este objetivo que siempre fue demandado por la opinión pública" y señaló que "se puso en marcha únicamente por el compromiso unilateral del Hospital Público y del Ministerio de Salud de la Provincia, desentendiéndose el Municipio de Gualeguaychú de esta problemática. No se hizo cargo de esta competencia Municipal y no hospitalaria, como su nombre lo indica: Emergencia pre-hospitalaria".Cabe destacar que el Servicio 107 también cubre las contingencias de accidentes viales y en la vía pública, además de operativos especiales como fue el fin de semana del Carnaval. "Somos el único efector público en las urgencias, emergencias y consultas, sin que el Municipio actúe en estas circunstancias; porque los Centros de Salud bajo su órbita permanecen cerrados en esas ocasiones", argumentó.Al mismo tiempo, "el Hospital Centenario y el Ministerio de Salud brindan atención sanitaria reforzando las Guardias los fines de semana y los Consultorios espontáneos para responder a la sobredemanda de la ciudad, ya sea financiando a coberturas privadas; financiadores u obras sociales; emprendimientos turísticos o prestadores públicos municipales, además de la asistencia hospitalaria y su complejidad", enumeró el Director.La necesidad de contar con este servicio de emergencias se plasmó, durante este primer año, en los siguientes registros:-1610 Asistencias prestadas a pacientes por nuestras ambulancias;-1070 Traslados para estudios como ecografías, tomografías y altas médicas;-143 Atenciones correspondientes a servicios de salud privados de la ciudad [Vida, Pronto y AMP San Lucas]que piden ayuda al Hospital al no poder dar respuesta a sus afiliados.La suma de estos indicadores, es decir 2823 intervenciones, arroja un promedio de 8 coberturas diarias a lo que se deben agregar 7685 movimientos internos de Camilleros entre Guardia Médica, Laboratorio, Rayos X, Quirófano, Terapia Intensiva e interesarlas.-Se cuenta con un promedio de 3 mil 500 llamados mensuales, que son grabados en un sistema de comunicaciones por voz de última generación, y desde que está en funcionamiento acumula casi 23 mil llamadas entrantes;-Se estableció un canal de comunicación por handies con el Comando Radioeléctrico de la Policía Departamental y Bomberos Voluntarios para agilizar la asistencia en siniestros viales, incendios o emergencias.Es el primer servicio formalizado en la Costa del Uruguay con un despacho coordinado, ambulancias exclusivas y que asiste a una consulta con Enfermero y Médico a bordo de las unidades en un radio de cobertura que incluye el ejido urbano de Gualeguaychú y Pueblo General Belgrano más las rutas provinciales 16, 20 y 42, la internacional 136 y el corredor de la autopista Mesopotámica como apoyo a la concesionaria privada.