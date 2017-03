Continúa la relocalización de las familias inundadas de Concordia

La Municipalidad de Concordia lleva adelante el proceso de relocalización de las familias de calle Maipú que se encontraban asentadas a la vera del Arroyo Manzores. Es parte del operativo iniciado en diciembre pasado cuando se trasladaron las familias de los centros de evacuados y se cerraron definitivamente. Esta semana se lleva a cabo el proceso de relocalización de las familias asentadas en calle Maipú desde Montevideo hasta calle Espejo (barrio Nébel). Personal municipal procede a la limpieza del predio, el que será parquizado y sobre el que se realizarán las obras de la segunda etapa de saneamiento del arroyo.Tras la histórica inundación de diciembre del 2015, la Municipalidad de Concordia junto al Gobierno Nacional iniciaron un profundo proceso de relocalización para dar una solución definitiva a cientos de familias de Concordia, y así alejarlos de las vicisitudes de vivir pendientes ante la amenaza de crecientes. "Continuamos trabajando en el traslado y la relocalización de las familias que se encuentran en zona inundable, al nuevo barrio" en el predio que se conoce como ex Agua Patito, contó el intendente Enrique Cresto. "Es un proceso muy complejo, porque no es sólo llevar a las personas, sino que intervienen distintas áreas del municipio para brindarles acompañamiento en este proceso y la contención que necesitan", señaló el presidente municipal mientras conversaba con las familias que preparaban sus pertenencias para el traslado.El primer paso del proceso de relocalización se dio, una vez instaladas las viviendas "Toyota" que envió Nación, a fines del 2016 con el traslado de las primeras treinta familias que estaban en los centros de evacuados; el paso siguiente fue avanzar con las familias ubicadas por debajo de la cota 14. Una vez que las mismas son trasladadas, se procede a la demolición de las viviendas y se comienza con un trabajo de parquización para erradicar definitivamente los asentamientos en zonas inundables."En articulación con el Gobierno Provincial se llevará a cabo la segunda etapa del saneamiento del Arroyo Manzores, que cruza a pocos metros de aquí", precisó Cresto en referencia a los terrenos sobre calle Maipú. "Es la continuidad de un programa integral de cuidado del medio ambiente, donde este predio se integrará a la Costanera, convirtiéndose en un gran paseo público", agregó.Al respecto, el viceintendente Armando Gay, puntualizó que "se trata de la culminación de la segunda etapa de revitalización ambiental del arroyo Manzores, con el agregado de obras de infraestructura, como iluminación y cordón cuneta, y la integración de la Costanera con el Centro de la ciudad, el barrio Nébel con el Lezca, a través de un puente vehicular sobre calle Coldaroli. Es un avance importantísimo, va a quedar algo muy lindo, y va a ayudar a que sigan mejorando todos los barrios aledaños", sostuvo el presidente del Concejo Deliberante.Al finalizar los trabajos, "cuando se produzca una nueva inundación, sólo va a afectar a espacios públicos pero no a familias, ese es el objetivo de todo este trabajo articulado con Provincia y Nación", resaltó Cresto: "Por eso no permitiremos a nadie que se instale en estos terrenos, y para ello vamos a parquizar todo el predio"."Esta forma de trabajo que lleva adelante el intendente junto al gobernador Bordet y al Gobierno Nacional, permite solucionar problemas de fondo", subrayó el viceintendente Gay."Las primeras 30 familias se trasladaron el año pasado; ahora estamos en proceso de 70 más y próximamente se erradicarán 250 familias a las viviendas que se comenzarán a construir en días más, el convenio con el Gobierno Nacional ya está firmado e incluso se ha comenzado con el movimiento de suelo" en el predio de ex Agua Patito, informó el intendente. "El compromiso del presidente Macri en su momento fue el de brindar el apoyo para que llevemos adelante esta solución integral. Y a través del Ministro Rogelio Frigerio vamos avanzando en todo lo necesario", dijo Cresto.Luego de acompañar a las familias en su traslado a su nuevo barrio, el intendente visitó la vivienda de madera allí emplazada. "Es un modelo que se va a licitar en el marco del convenio con Nación. Son viviendas amplias, y con todas las condiciones que una familia necesita para vivir" por lo que se comenzará con la construcción de las plateas donde se edificarán dichas casas.Además, Cresto dijo que se está muy cerca de la firma de un convenio, también con el Gobierno Nacional, por más de 30 millones de pesos para dotar de toda la infraestructura necesaria a las familias reubicadas en el nuevo barrio, como pavimento y cordón cuneta, entre otros servicios.