Difundieron la programación de la Fiesta Provincial de Teatro

Durante seis días la capital entrerriana se llena de teatro con grupos y compañías de distintos puntos de la provincia: Colón, Gualeguaychú, Larroque, Nogoyá, Paraná, Viale y Victoria.Los elencos mostrarán sus últimas producciones en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861), la Casa de la Cultura de Entre Ríos (9 de Julio y Carbó), la Sala Arteatro (Tucumán 378) y la Sala Metamorfosis / Callejón de los sueños (Alameda de la Federación 453).Los espectáculos serán evaluados por un jurado ad hoc integrado por Mónica Leal, Mónica Borgogno y José Luis Valenzuela, encargados de elegir la obra que represente a Entre Ríos en la Fiesta Nacional del Teatro que se realizará en mayo en Mendoza.El valor de las entradas para cada espectáculo será de 50 pesos y podrán adquirirse en las boleterías que se habilitarán en cada sala una hora antes de cada función. Los alumnos y docentes del Profesorado de Teatro de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER ingresarán sin cargo.Charla y Seminario. Dos actividades con entrada libre y gratuita se desarrollarán en la Casa de la Cultura en el marco de la Fiesta. El miércoles 29 de marzo a las 16:00 el director de teatro José Luis Valenzuela brindará una charla sobre Teatralidades Periféricas, mientras que la dramaturga y escritora Cristina Merelli realizará el Seminario de Dramaturgia "Sesos en Estado de Gracia" del viernes 31 de marzo al domingo 02 de abril de 10 a 13hs. El objetivo del seminario es la escritura de una obra breve o monólogo.Contacto: Representación Entre Ríos del Instituto Nacional del Teatro (INT), Laprida 557, TE 0343 4222799, entrerios@inteatro.gov.ar , Facebook: INT Entre Ríos. 19:00 Supervivencia de las Flores (Paraná) Metamorfosis20:30 Arévalos (Paraná) La Vieja Usina22:00 La Prudencia (La Tertulia, Paraná) Metamorfosis19:00 El Auto Blanco (Viale) Metamorfosis22:00 Rojo Carmesí (Mojiganga, Paraná) Metamorfosis19:30 Tiernas Criaturas (Paraná) Metamorfosis21:00 El Cruce (Teatro del Bardo, Paraná) La Vieja Usina22:15 Las Visitas (Grupo Eppur Si Muove, Gualeguaychú) Casa de la Cultura18:00 Les Carteres (Paraná) Casa de la Cultura19:00 Secreto bajo el parral (Paraná) Arteatro20:30 Árboles (Paraná) Metamorfosis21:45 Frutas de Estación (Paraná) La Vieja Usina18:00 La leyenda de la Sopapa (Cosifango Circo, Colón) La Vieja Usina19:30 Bienvenida Casandra (Teatro del Bardo) Metamorfosis21:15 Plan Reservado (Teatro del Bardo, Paraná) La Vieja Usina22:30 Mansa Tuca (Grupo Candilejitas, Nogoyá) Arteatro18:00 Las Aventuras del Gaucho Calandria (Paraná) Casa de la Cultura19:30 Una espina en el zapato (Grupo Friwox, Larroque) La Vieja Usina21:00 Partes de Troya (Paraná) Metamorfosis22:30 Piedra sentada, pata corrida (Posición Cero Teatro, Gualeguaychú) La Vieja UsinaMartes 28 / 19:00 / MetamorfosisDe María de los Milagros ReñéEspectáculo Concertado (Paraná)Actúan: Catalina Schmal, Gabriela VerónSonido: Antonella Fernández PabónLuces: Agustín BaridonDirección: Milagros ReñéDos hermanas solteras mayores de 50 años viven con su padre anciano y enfermo y se mantienen con la jubilación de éste y vendiendo huevos. Pero el padre ya tiene 109 años y va a morir en cualquier momento y los huevos no resultan económicamente productivos. Las hermanas Flores buscarán cien formas distintas de sobrevivir cuando se queden sin la jubilación de "papito".Duración: 60 minutosApta para adolescentes y adultosMartes 28 / 20:30 / La Vieja UsinaDe Juan Martín BerrónEspectáculo Concertado (Paraná)Actúan: Lucas Aráoz, Victoria Roldán, Ana Marina Romero Olivera, Sergio Trevisán, Julieta VigoTécnica: Oscar LesaTécnica y Escenografía: Pablo RolandelliDirección: Juan Martín BerrónEl retiro del ferrocarril ha dejado a los habitantes de un pueblo indefinido sin su principal punto de contacto en el mundo. Los Arévalos forman ese pueblo que ha quedado viviendo en una de esas estaciones de trenes abandonadas. Allí construyeron su propio universo, encontrando que la mejor manera de legitimar una mentira es formar un grupo cerrado: una familia.A ese lugar llegarán un padre y su hija. El arribo de esta "extraña" generará que el pueblo muestre su estilo de vida casi animal.Duración: 55 minutosApta para todo públicoMartes 28 / 22:00 / MetamorfosisDe Claudio GotbeterGrupo La Tertulia (Paraná)Actúan: María del Carmen Cabrol, Lucrecia Gaggion, Ida Galer de FreibergAsistente Dirección: Dimas SantillánDirección: Gustavo MoralesComo todos los años Margarita y Trinidad esperan la llegada del nuevo año. De pronto el timbre llaman a la puerta ¿Será acaso su amiga Nina? ¿Abrir o no abrir? Esa la cuestión. Pero ante todo la prudencia. Con esa premisa, ante la inseguridad que se mete hasta por las cañerías se despliegan impredecibles, desopilantes y terribles eventos en esta genial comedia negra por Claudio Gotbeter.Duración: 50 minutosApta adolescentes y adultosMiércoles 29 / 19:30 / MetamorfosisDe Amelia UzínGrupo Abarajala (Viale)Actúan: Diego Capurro, Susana Cepeda, Fabiana Coronel, Jonathan Gieco, Mateo Gieco, María José Grinovero, Esteban Habringer, Heraldo Ludi.Dirección: Amelia Uzín.Al margen de la ruta, en la gomería, que es el negocio familiar, cuatro hermanos trabajan. En casa, mamita espera la recaudación del día. Así transcurre la vida de esta familia, en los límites de la cordura y la locura, entre secretos y violencia. Finalmente nunca pasa nada... hasta que pasa.Duración: 45 minutosApta para adultosMiércoles 29 / 22:00 / MetamorfosisDe Sandra Farías y Analía VenanziGrupo Teatral Mojiganga (Paraná)Actúan: Mache Bosso, Augusto Carballal, Domingo DusseDirección: Claudia ZaragozaEste espectáculo plantea volver a la simpleza del actor en escena, a su presencia en el escenario en una puesta despojada donde sólo los actores y unos pocos elementos colaborarán en el relato que reúne además a la palabra, el espacio, la música. Un sobrevuelo rápido que dejará más dudas que certezas, por la elección del grupo desde su primera propuesta hasta ésta, la cuarta: no plantear soluciones, sino sembrar preguntas.Cosechar incertidumbre, sueño, imaginación, apertura.Duración: 50 minutosApta para todo públicoJueves 30 / 19:30 / MetamorfosisDe Gonzalo SenestrariBacanal Grupo Teatro (Paraná)Actúan: Gisela Bello, Juan Capurro, Fabián Hollmann, Silvia ReyTécnico: Gustavo RamiraDirección: Francisco PadulaCharlie regresa a su casa tras años de ausencia con la intención de encontrar un sentido a su vida de momento. Y se encuentra con un ambiente familiar modificado, algo trastornado. Tiernas Criaturas es una pieza donde, a través de un humor sutil y sarcástico, se aborda la temática del vació existencial: los diferentes vericuetos del ser para atravesarlos o negarlos, en el marco de un entramado familiar, tan desolado como profundamente humano.Duración: 70 minutosApta para adolescentes y adultosJueves 30 / 21:00 / La Vieja UsinaDe Gabriela TrevisaniTeatro del Bardo (Paraná)Berger, Francis y Paulo ya no pueden dar marcha atrás. Un momento, una sola furia, una acción derivada de los sentimientos más sinceros y profundos, ha de cambiar el destino de estos tres hermanos para siempre.Una huida épica, donde el sentimiento fraternal y la tragedia se dan la mano.Actúan: Juan Kohner, René López, Andrés MainTécnica: Daniela OsellaDirección: Gabriela TrevisaniDuración: 50 minutosApta a partir de 12 añosJueves 30 / 22:15 / Casa de la CulturaDe Jorge PalantGrupo Eppur Si Muove (Gualeguaychú)Actúan: Lorena Knoll, Noemí PeñaTécnica: Oscar ScarpaDirección: Danilo PraderioEs la historia de dos mujeres, que tienen una delicada relación, donde se enfrentan con sus soledades, juego de sometimiento, lucha de poderes y recuerdos lejanos. Dos mujeres sobre las cuales nos intrigará saber quién es la sombra o reflejo de quién. Este juego, por momentos descarnado y donde en otros surge el humor salvando situaciones límites, es el motivo principal de la vida de las protagonistas.Duración: 70 minutosApta para adolescentes y adultosViernes 31 / 18:00 / Casa de la CulturaDe Antonella Fernández Pabón, Romina Fuentes, Daniela Osella y Pablo Vallejo.Teatro del Bardo / Qué Tupe (Paraná)Actúan: Antonella Fernández Pabón, Romina FuentesVestuario: Mercedes BaroneEscenografía: Pablo LaraDirección: Daniela Osella y Pablo VallejoBruno es un antiguo cartero y Valentino, su nuevo compañero, debe aprender el oficio.Un día, por confusión, llega a sus manos una carta que notifica el cierre del correo.En esta situación de crisis los dos carteros intentaran llevar a buen puerto las circunstancias, sin poder evitar que las historias que ellos llevan en las cartas aparezcan.Bruno y Valentino, deberán por primera vez escribir su propia historia, para hacernos cómplices de las nuestras y evitar el cierre del correo.Ficha Técnica:Duración: 40 minutosApta todo públicoViernes 31 / 19:00 / ArteatroDe María Griselda FacelloGrupo Hecho a Mano (Paraná)Actúan: Francisco Alegre, María Griselda Facello, Gabriela Uzin, Juan Carlo VillameaAsistente de Dirección: Otilia ToninaDirección: Amelia UzínLa obra refiere a cinco hermanos, que compartieron su nacimiento e infancia en una zona rural de la provincia, y tomaron diferentes caminos en su juventud.Los encuentros acontecen en la casa paterna después de la sepultura del padre, la conversación de tres de los hermanos gira sobre ¿qué hacer con la madre anciana?Sensibilizados por el momento que están viviendo aparecen acuerdos, desacuerdos, reproches, enojos, mientras la pregunta sobre los motivos de la ausencia de los otros dos, aparece cada vez con más fuerza entre ellos.Duración: 50 minutosApta para adultosViernes 31 / 20:30 / MetamorfosisDe Ana Longoni y Ana María MayEspectáculo Concertado (Paraná)Actúan: Pablo Arcoba y Sabini PicciniEscenografía: Cristina WitschiVideo: Ivo BettiIluminación: Oscar LesaVestuario: Andrea FontellesMúsica: Pablo ArcobaDirección: Oscar LesaUna mujer transita sin padre ni madre diferentes edades y estados, los fantasmas que porta y las ausencias que la constituyen dialogan con ella mientras espera. Un relato fragmentado que construye una pequeña biografía a partir del olvido y la memoria...". Árboles es el desplazamiento constante entre presencias y ausencias. Las ausencias que vuelven se re-presentan mediante condensaciones, desplazamientos y elipsis, como en los sueños: La repetición es obsesión, miedo y deseo.Duración: 40 minutosApta para adultosViernes 31 / 21:45 / La Vieja UsinaDe Elba NemeEspectáculo Concertado (Paraná)Actúan: Rafael Bolcatto, Juan Martín Cointry, Emiliana Cozzi, Ricardo Montiel, Luciana Obaid, Juan Lorenzo Osorio, Graciela Ortíz, Paula Righelatto, Victoria Roldán, René SotoTécnica: Ricardo MontielDirección: Elba NemeInspirado en los antiguos espectáculos de variedades de principio del siglo pasado, Frutas de Estación, amalgama con refinamiento, música y humor. La obra invita a ser parte del mágico encuentro entre actrices, músicos títeres y danza.Así como una antigua receta de abuela, Frutas de Estación es un preparado inolvidable, donde confluye el devenir de números de humor con hermosas canciones que jamás podrás olvidar.Duración: 120 minutosApta para todo públicoSábado 01 / 18:00 / La Vieja UsinaDe Cosifango CircoCosifango Circo (Colón)Actúan: María Noel Droz, Gervasio ZamoraTécnica: Nicolás BarretoDirección: Juana RodríguezDos amigos habían quedado en reunirse para jugar, pero al ser la hora de la siesta, todo se complica, ya que, sobrevuela a esa hora, el mito de La Solapa, aquella presencia que se lleva a los niños a la hora de la siesta.A través de la combinación acrobacias aéreas malabares, música en vivo, danzas ellos intentaran desmitificar la maldad de la solapa! Y nos invitan a todos a pasar por ese universo.Duración: 60 minutosApta todo públicoSábado 01 / 19:30 / MetamorfosisDe Valeria Folini y Nadia GrandónTeatro del Bardo (Paraná)Actúa: Nadia GrandónLuces: Walter ArósteguySonido: Stella SánchezDirección: Valeria FoliniSoñé que una reina soñaba que el bebé que llevaba en la panza, era levantado de la cuna y ya no era un bebé sino un niño que desnudo ardía como una antorcha, y quemaba a su paso todo cuanto tocaba hasta hacer arder la ciudad entera. En mi sueño, la reina soñaba y narraba a su esposo el sueño. El esposo, que se creía rey, la consolaba diciendo que toda desgracia se podía evitar, y ella, que sabía de qué materia están hechos los sueños, pensaba que no se puede evitar el destino.Duración: 50 minutosApta para adolescentes y adultosSábado 01 / 21:15 / La Vieja UsinaDe Guillermo HoughTeatro del Bardo (Paraná)Actúan: Augusto Carballal, Pablo Perasso y Jorge VelozoDirección: Walter Arósteguy y Valeria FoliniPlan Reservado trabaja desde el humor y el absurdo como herramienta de comunicación y pensamiento. Propone abrir la puerta y espiar al otro para tratar de entender sus razones, para poder reírnos de sus debilidades, sin dejar de vislumbrar el horror. Universos de reglamentos que organizan, justifican y ordenan lo cotidiano. Un recinto que garantiza la privacidad, la confidencialidad y la inmunidad de estos personajes que se creerán a salvo, pero sólo por un rato. Hasta que lo que habita detrás de la puerta emerja con toda su fuerza.Duración: 60 mintutosApta a partir de 12 añosSábado 01 / 22:30 / ArteatroDe Olivia ReinharttGrupo Candilejitas (Nogoyá)Actúan: Sergio Arrúa, Guillermo Lugrin, Giuliana ReinosoDirección: Olivia ReinharttDespués de 30 años en Buenos Aires, Mansa Tuca, aquel gurisito entrerriano que alguna vez fue, regresa a su pueblo, hasta encontrarse con su gurí pescador, su mascarita de carnavales, los personajes de su pueblo que lo negaron y bastardearon, y con su primer amor. Regresa al espejo que se comió el azogue para darse cuenta que será la última vez.Duración: 45 minutosApta para todo públicoDomingo 02 / 18:00 / Casa de la CulturaDe Juan Carlos IzaguirreCalandrias (Paraná)Actúan: Leandro Bogado, Norman Boyero, Ezequiel Caridad, Carina Colombo, Paula RighelattoTécnica: Verónica SpahnDirección: Juan Carlos IzaguirreLas Aventuras del Gaucho Calandria es un espectáculo que narra con humor las andanzas de Calandria. Es la historia de un gaucho perseguido por la autoridad que al momento de ser apresado por los milicos se ve en la encrucijada de seguir cantándole a la libertad como lo ha hecho siempre o elegir vivir con su amor ganándose la vida como un criollazo trabajador.Duración: 50 minutosApta a partir de 10 añosDomingo 02 / 19:30 / La Vieja UsinaDe Nazareno MolinaGrupo Friwox (Larroque)Actúan: Loreana Almeyra, Dardo Arenas, Antonella Cadenas, Alberto Dorati, Nazareno Molina, Marcela Reynoso, Marta Riva, Anabella Visconti, Susana VivianiTécnica: Ramón RosalesDirección: Nazareno MolinaCasi toda la familia se reúne a festejar la navidad. Modesta, la dueña de casa, padece de alzhéimer y está en una etapa de la enfermedad que, por momentos, la lleva a estar lúcida. Todo estará en paz hasta que sea ella quien, en sus segundos de lucidez, vaya desatando la guerra, mostrando los falsos sentimientos y dejando en descubierto la miseria de cada uno.Duración: 75 minutosApta para mayores de 16 añosDomingo 02 / 21:00 / MetamorfosisDe Oscar LesaEspectáculo Concertado (Paraná)Actúan: Soledad González, Jesús Fercher, Alvaro Varrone, Cecilia Paifer, Norma Espiñeirca, Florencia Pérez, Etel Regner y Valentina GiecoTécnica: Leandro Osorio, Ariel DutriaDirección: Oscar LesaLa vieja leyenda del sueño de Hécuba retrotrae hasta ella misma los orígenes de la guerra.¡Pobre Hécuba! Contiene en su interior la devastación para todos, incluso su propia descendencia. De allí la ira y la sed de venganza. La esperanza que puede llegar a germinar, enseguida se verá opacada por la pesadilla de sus sueños.Duración: 70 minutosApta para adultosDomingo 02 / 22:30 / La Vieja UsinaDe Ignacio BartolonePosición Cero Teatro (Gualeguaychú)Actúan: Alejandro Alonso, Mirko Borro, Rogelio Fuentes, Luisina Hernández, Juan Lapido, Marina MundelAsistencia de dirección: Sabina GreissingDirección: Renata DallaglioEn un rincón del extenso desierto pampeano, habitan los Lechiguangas. Una familia tipo, mamá Lachigi Vieja, papá Olorará-Potro, sus hijos Douglas-Canejo y Guai-Mayen, acompañados por Faustino, un perro famélico que por momentos El Gran Peludo, el adivino más legendario de la indómita tribu.Entre aullidos, sueños, predicciones, danzas tribales y pedazos de lengua blanca se desarrolla un día en la vida de esta tribu maldita, escupida a la nada por la desgracia y el infortunio. Buscarán purgarse de todo mal a cualquier precio.Duración: 70 minutosApta para adolescentes y adultos