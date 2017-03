Marcharán en Crespo para reafirmar los derechos del niño por nacer

Mientras los proyectos para legalizar el aborto cosechan adhesiones y rechazos, cada 25 de marzo, Día del Niño por Nacer, adquiere mayor trascendencia. La fecha no es una más del calendario y desde distintos sectores sociales se movilizan para visibilizar su postura. "La fecha es justo 9 meses antes de la Navidad y refiere al momento del anuncio del ángel Gabriel a María, que le hace saber que lleva en su vientre a Jesús. La celebración fue instituida en Argentina desde hace varios años, como una jornada para la concientización sobre los derechos del niño desde el momento mismo de la concepción", dijo el Padre Rubén Schmidt a FM Estación Plus 94.3, a instancias de dar a conocer las actividades programadas en Crespo, en forma conjunta las Parroquias del Rosario y San José.



El sacerdote confirmó que "el sábado a las 18 cada parroquia estará celebrando la Santa Misa, invocando por los niños que están con dificultad durante la etapa de gestación. Al final de cada misa, desde las respectivas iglesias se parte en peregrinación, cruzando la ciudad desde su punto de partida, para encontrarse en el Monumento a la Madre. Allí haremos un acto y la bendición de embarazadas, niños y matrimonios que no pueden tener un hijo, le suplicaremos a Dios para que les conceda esa gracia".



"Es importante defender la vida desde el comienzo", dijo el Padre Rubén y agregó: "Si bien en la instancia de la concepción aún no hay un cuerpecito formado, todos los datos que contiene ese óvulo fecundado determina genéticamente el ser que después conocemos al nacer. No hay dudas en esto, hablamos de vida".