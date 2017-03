En Crespo retendrán las motos si el acompañante viaja sin casco

El Concejo Deliberante de Crespo aprobó una ordenanza que introduce reformas en materia de procedimientos por contravenciones y faltas de tránsito, para esclarecer algunas situaciones y "proporcionar todas las herramientas legales que faciliten el cumplimiento de las normas, priorizando la vida y la seguridad de todos los ciudadanos", según los considerandos.



La reforma determina que el acompañante sin casco es un contraventor al modificar el inciso 9 del artículo 15 de la ordenanza 28/11 (modificado por la ordenanza 07/13) que establece causales para retener un motovehículo. Queda redactado de la siguiente manera: "inciso 9) "Circular por la vía pública, ya sea en carácter de conductor o acompañante, en moto o ciclomotor, sin casco".



Otra modificación determina que "como requisito previo al retiro del vehículo retenido y depositado en dependencias municipales, se deberá abonar por Tesorería el acarreo de la unidad correspondiente equivalente al valor en pesos de 30 litros de nafta súper (precio establecido por la Estación de servicios YPF)". El texto vigente que cambió era ambiguo sobre el momento del pago, al señalar que el pago del acarreo debía realizarse "en el momento de ser retirado el vehículo del corralón". Con la reforma queda claro que quien no pagó previamente el acarreo y las multas, no retira su vehículo.



Otro punto de reforma establece una reforma al inciso 4 del artículo 16º de la ordenanza 28/11, y se establece "que no se dará trámite a ninguna solicitud de entrega de vehículo que no se encuentre inscripto en el RNPA (Registro Nacional de Propiedad Automotor ? se eliminó el texto "o acreditare la iniciación del trámite de inscripción"). Al momento de la entrega deberán encontrarse abonadas todas las multas que pesen sobre el conductor al momento de la retención y/o sobre el titular del rodado y /o todo otro responsable sobre el mismo". (Paralelo32)