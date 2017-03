La provincia pondrá en marcha un laboratorio de prótesis dentales en Viale

En el marco de la Ley Provincial Nº 10.248 de 2013, que establece la creación del Programa Entre Ríos Sonríe, el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la Dirección de Odontología, pondrá en marcha el Laboratorio Central de Prótesis que funcionará en las instalaciones del hospital Castilla Mira de Viale, y será el lugar donde se confeccionarán las prótesis dentales destinadas a pacientes de Paraná Campaña.



El proyecto, que representa una inversión de 30 mil pesos para la provincia, brindará tratamientos de rehabilitación mediante prótesis parciales o completas removibles de acrílico para aquellas personas que no posean obra social ni medios económicos para afrontar los gastos necesarios para el alta integral odontológica.



En este sentido, el secretario de Gestión Sanitaria, Sergio Schmunck, informó: "Vamos a inaugurar este espacio que es de suma importancia para la población de Paraná Campaña, y que representa un gran avance en materia de odontología para la región. Este proyecto sirve para devolver la dignidad y autoestima a los pacientes".



De esta manera, los hospitales de Crespo, Seguí, María Grande, Hasenkamp, y localidades de la zona, podrán ofrecer este servicio de prótesis a aquellos vecinos que no cuenten con piezas dentales. "Muchas veces se lo considera como algo estético, pero tiene que ver con otorgarle mayor seguridad y mejor calidad de vida a los pacientes", aseguró Schmunck.



"La iniciativa va a permitir a los beneficiarios reinsertarse en la vida laboral y en la sociedad en general ?expresó por su parte el director de Odontología, Javier Damiani-. La dentadura es el primer eslabón en la alimentación y digestión, ya que las mismas se inician con el proceso de masticación. Una adecuada masticación permite que los pacientes, sobre todo en edades adultas, tengan una apropiada digestión".



A partir de este proyecto se reemplazarán las piezas faltantes otorgando a los pacientes una rehabilitación completa. Con la instalación del laboratorio en Viale, cada prótesis significará 400 pesos para el Estado, y no representará ningún costo para el beneficiario. Es necesario destacar que en el sector privado, actualmente, una prótesis dental tiene un costo de entre 4 mil y 6 mil pesos.



Protocolo de atención



Para brindar el tratamiento, los establecimientos de salud deberán cumplir con un protocolo de atención específico. El mismo dispone que a todo paciente que solicite la prótesis, anteriormente se le realizarán sesiones de prevención, restauraciones definitivas y/o extracciones. Es decir, luego de que el paciente posea un buen estado de salud bucal, alcanzando el alta intermedia odontológica, recibirá el tratamiento rehabilitador.



De esta manera, el odontólogo del centro asistencial requerirá un informe socio económico y procederá a tomar las impresiones y el registro de mordida para confeccionar un molde, el cual será enviado al taller del hospital Castilla Mira de Viale y el protesista realizará el aparato, remitiendo el trabajo final a cada efector.