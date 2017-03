La primera del país: Facultad de Alimentos incorporó un brazo robótico

La Facultad de Alimentos adquirió un brazo robótico para su carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Destacan que es en la primera universidad del país donde se dicta esta carrera que tendrá este tipo de equipo. Actualmente, sólo el Instituto Balseiro cuenta con uno similar.



Según se informó a Diario Río Uruguay, la licitación correspondiente fue realizada por la Dirección de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), a través del Nodo Concordia de Vinculación Tecnológica.



En el proceso, se invitaron a cinco empresas y se recibieron ofertas de dos proveedores.



El equipo - marca KUKA Agilus modelo KR6. R700 ? fue finalmente adquirido a la firma Rubén Constantini S.A., el pasado 16 de febrero de este año. Desde la facultad esperan que llegue a Concordia en un plazo entre 30 y 60 días.



De avanzada



Según se destacó, la importancia de que se cuente con este equipo para la carrera radica en que el principal objetivo de la especialidad en Mecatrónica es crear maquinaria automatizada muy compleja para facilitar las actividades del ser humano a través de procesos electrónicos en la industria mecánica, farmacéutica, alimenticia, siderúrgica etc.



Debido a que combina varias ingenierías en una sola, y su punto fuerte es la robótica, donde cada día estás máquinas se asemejan más al ser humano.



Esto es "comparable a decir que un estudiante de medicina no tenga un cadáver y vea las órganos en una foto", explica el ingeniero José Páramo, Coordinador de la Carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Agregando que "el uso de este equipo es fundamental en las asignaturas de Robótica, Electrónica Aplicada y Circuitos electrónicos no lineales".



Según el profesionales "a partir del tercer año de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica será de uso normal el Brazo robótico". Subrayando que "para los alumnos que están terminando, el año que viene la Tecnicatura en Mecatrónica, podrán aprender a programarlo".



La primera



Si bien hay otras universidades que cuentan con brazos, ninguno cuenta con el mencionado, de la marca KUKA; vale decir el de mayor velocidad en el mercado actual.



"Se puede decir que ninguna universidad tiene este tipo de brazo, sólo nosotros y el Instituto Balseiro", aclaró Páramo. Aclarando además que el Balseiro lo "debido a un convenio de colaboración con el INVAP (investigación aplicada) de la CNEA (comisión Nacional de Energía Atómica), entidad que tiene varios de estos robots que trabajan en las líneas de montaje del ARSAT el satélite Argentino".



KUKA es uno de los principales fabricantes mundiales de robots industriales y sistemas de soluciones automatizadas de fabricación. Cuenta con más de 25 filiales en todo el mundo, la mayoría son sucursales de ventas y servicios, en los EE. UU., México, Brasil, Japón y China, Corea, Taiwán, India ofreciendo también sus servicios a clientes de toda Europa.



Valor



Por último y consultado sobre el valor agregado para el estudiante que puede contar con este tipo de equipo para programar y practicar durante la carrera, el ingeniero señalo que " es enorme, ya que solo entre la Volkswagen, Ford y Mercedes Benz Argentina hay instalados alrededor de 1000 unidades Kuka". Además de otras 600 unidades en la industria farmacéutica y alimenticia.



El equipo trabaja alimentos ultracongelados en cámaras y túneles de frío donde no puede trabajar un operario.



"En el caso de aplicación nuestro el estudiante estará frente al brazo robótico y el docente le dará una determinada tarea que debe realizar, (en nuestro caso tendremos en un principio 8 licencias que trataremos de llevar a 20), es decir que podrán estar hasta 8 alumnos trabajando cada uno en su PC", adelantó el profesional. (Diario Río Uruguay)