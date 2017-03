Crespo: Colectan toallas femeninas para adolescentes institucionalizadas

Colaboradores de Cáritas de la Parroquia San José de Crespo, invitaron a la comunidad a colaborar y tener un gesto de ayuda para con los demás, en este tiempo cuaresmal. Si bien se colectarán elementos de higiene personal, la iniciativa se focaliza en toallas íntimas femeninas. Como organizadora de la colecta, Valeria Silvero explicó a FM Estación Plus 94.3: "Nuestra Parroquia está animada por Misioneros del Verbo Divino y como comunidad misionera, no sólo desarrollan un trabajo dentro de las parroquias y escuelas, sino que también responden a necesidades de la sociedad. En la Diócesis de Quilmes, la congregación está coordinando el trabajo de cinco Hogares de Menores, llamados Hogares Madre Teresa, que recibe a chicos institucionalizados. Varones y mujeres de distintas edades, son enviados desde los Juzgados de Menores, para resguardarlos de situaciones de abuso, violencia o en situación de calle. Conviven separados por género y edades. Se los prepara para que tengan un proyecto de vida, por lo que trabajan, estudian, e incluso a quienes terminan la escolarización secundaria y no están interesados en un nivel superior, se les facilita instruirse en oficios, como para que tengan esa capacitación que les permita insertarse en el mundo laboral. Nosotros queremos acompañar a la Casa que nuclea a las chicas adolescentes, por eso hacemos hincapié en toallitas íntimas".



"No lo podemos hacer solos y necesitamos que la comunidad nos acompañe", afirmó Silvero, quien comentó el sentido más profundo que motorizó esta iniciativa: "En este tiempo de Cuaresma, quisiéramos que las buenas intenciones se traduzcan en actos concretos y estamos en momentos donde contribuir es importante. Si en las familias nos cuesta por ahí solventar ciertos gastos, en lugares como éstos, donde conviven 20 adolescentes la demanda es aún mayor".



La colecta se encuentra abierta hasta el martes 11 de abril, ya que en esos mismos días de Semana Santa se llevará la ayuda reunida. Quienes puedan colaborar, las toallas femeninas o elementos de higiene personal, se recibirán en la secretaría de la Parroquia San José, de martes a sábados de 8:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00, o los martes a la mañana en la sala de Cáritas. No obstante, vía Facebook se puede coordinar la donación.



"Hogares Madre Teresa"



El Hogar Madre Teresa es una institución de la Diócesis de Quilmes destinada a la asistencia y promoción de los niños, las niñas y adolescentes que carecen de posibilidades reales de vivir en sus propias familias. Residen menores de 2 a 21 años.



Infantes y adolescentes que viven en estos Hogares provienen de familias en situación de riesgo social. Desde Cáritas de Quilmes, sostienen que "las características de estas familias se sitúan dentro de precarias condiciones económicas, baja tasa de escolaridad de los progenitores y la presencia de una o más patologías sociales. Estas condiciones derivan en la desintegración familiar, la expulsión de los chicos del núcleo familiar, a malos tratos y abusos (físicos, psíquicos, sexuales y la exposición de estos -en consecuencia- a conductas delictivas, prostitución, drogadicción, maternidad y paternidad adolescente, trabajo o prácticas laborales inapropiadas).



En dichos hogares se atienden sus necesidades básicas, reciben contención y fortalecimiento de la autoestima, se propicia una progresiva autonomía social y económica, a través de su formación y promoción en actividades laborales, además de brindárseles afecto para sustituir sus núcleos familiares deteriorados.