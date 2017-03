En Colón declararon de utilidad pública obra de iluminación LED

Por mayoría de 7 a 3 votos, el Concejo Deliberante sancionó anoche la ordenanza 1832, declarando de utilidad pública la realización de la obra de alumbrado público en las calles de la planta urbana con la incorporación del sistema LED (light emitting diode: diodo emisor de luz), por iniciativa del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM). Quienes no acompañaron el proyecto fueron los ediles de la Unión Vecinal, argumentando que la situación económica que atraviesan los contribuyentes no es la mejor para que se les sume un nuevo costo.



En el artículo 2º se establece que la obra, "que será ejecutada por la administración municipal, de acuerdo a los sucesivos planes para los cuales el DEM dictará el decreto correspondiente, deberá ser pagada en su totalidad por los propietarios frentistas beneficiados, sobre la base de las dimensiones lineales de su frente". Y en el 3º "aprobar las estructuras de costos del Anexo I de acuerdo a cada tipo y designación de vías de circulación (residenciales y avenidas) con sus variantes de instalación".



Sobre las estructuras de costos, en el artículo 4º dice que "están calculados contemplando únicamente el tipo y cantidad de materiales a utilizar y la mano de obra, quedando facultado el DEM a completar las mismas de acuerdo al precio de los materiales vigente a la fecha de ejecución de la obra".



En el artículo 8º, en tanto, la nueva ordenanza se refiriere a la durabilidad del servicio. "Determinar una vida útil de las obras de alumbrado público que se reconviertan a sistema LED o se ejecuten como nuevas a partir de la fecha de facturación de las mismas y por un lapso de 12 años. Luego del periodo de caducidad de la obra, la municipalidad podrá proceder a realizar las aperturas de los registros de oposición de las obras que correspondan a efectos de poder iniciar una nueva reconversión y/o un recambio de los artefactos, debiendo abonar los frentistas el costo de los artefactos (sic), la mano de obra de su recambio y un 5% de gastos administrativos, con los costos vigentes al momento de su ejecución", se transcribe.



Cinco ventajas de los productos LED



1. Mayor eficacia energética: los LED consumen entre 80 y 90% menos de electricidad, suponiendo un importante ahorro en la factura eléctrica.



2. Mayor vida útil: la vida media de una lámpara LED se sitúa en torno a las 45 mil horas frente a las 2 mil que una bombilla estándar ofrece. Con una lámpara LED tendríamos cinco años de luz continuada, 24 horas al día y 7 días a la semana, frente a los 83 días de la bombilla estándar.



3. Son más ecológicos: las bombillas normales contienen tungsteno y los fluorescentes mercurio, considerados productos tóxicos. Los LED son reciclables y cumplen con la normativa europea RoHS de sustancias contaminantes.



4. No son una fuente de calor: al contrario de las bombillas tradicionales, no desprenden calor, lo que evita el desperdicio de energía y permite su uso en lugares pequeños y delicados donde ese calor producido puede ser perjudicial.



5. Bajo mantenimiento: la larga vida de los productos LED evita tener que estar realizando un mantenimiento frecuente.



Aprobaciones unánimes



-Resolución 793: para que se ofrezcan charlas sobre nombres de calles, numeración y sentidos de circulación al personal policial, considerando que la mayoría de los efectivos no son nativos de la localidad.



-Ordenanza 1833: aprobando la construcción de un monumento por el día nacional la memoria, por la verdad y la justicia.



-Decreto 629: convocando a funcionarios del DEM a las reuniones de comisión para ser consultados sobre distintos proyectos y gestiones emprendidas.



Proyectos presentados



-De resolución, presentado por Jorge Favre del Frente para la Victoria, insistiendo con la idea de implementar el cobro de tasas y servicios municipales mediante Banca Electrónica. Destinado a la Comisión de Hacienda.



-De ordenanza, presentado por Ariel Kreiman de Cambiemos, ampliando la ordenanza 1806 en cuanto a los usos del suelo en la zona del complejo termal. Destinado a la Comisión de Obras Públicas.



-De ordenanza, presentado por Favre, para que los aportes a la Asociación para el Desarrollo de Villa Elisa y Zona se liquiden y abonen dentro del mes calendario. Destinado a la Comisión de Hacienda.



-De ordenanza, presentado por el DEM, creando el Departamento de Ingresos Públicos y Control Fiscal. Destinado a las tres comisiones.



-De ordenanza, presentado por Mariel Folonier de Cambiemos, sobre la gestión del carnet sanitario municipal. Destinado a las tres comisiones.



-De resolución, presentado por Alejandra Barboza de Cambiemos, sugiriendo se libere a los vecinos residentes en esquinas del cobro por la construcción de rampas y veredas laterales en las propiedades. Destinado a las comisiones de Hacienda y Obras Públicas. (El Entre Ríos)