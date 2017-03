Sumaron ocho cámaras de seguridad al sistema de videovigilancia de Crespo

Proyectan un recambio de patrullero

Exitosa venta del bono contribución

Días pasados concluyó el proceso de instalación y puesta en marcha de un nuevo cupo de cámaras de seguridad que permitirá contar con un registro fílmico permanente de lo que sucede en las calles periféricas de Crespo. Así lo confirmó a, el presidente de la Asociación Vecinal de Ayuda a la Comisaría de Crespo (AVACC), Dr. Maximiliano Canga: "Hemos logrado llegar a la incorporación de 8 cámaras más, que tienen la particularidad de estar bien distribuidas, en puntos estratégicos, más que nada en la periferia de la ciudad y no tanto en el centro, como nos habíamos abocado en la primera etapa. De esta manera se consigue el monitoreo de otros sectores del pueblo y todo contribuye a la labor de la policía en términos de esclarecimiento y de elevación de pruebas a la justicia".En cuanto a la reciente adquisición, Canga manifestó: "Se compraron cámaras y antenas, que es lo más costoso, con sus correspondientes equipos de transmisión. Tuvimos que cambiar una cámara que estaba rota y un equipo que estaba con problemas. Le hicimos un mantenimiento al sistema, para que quede funcionando lo nuevo, conjuntamente con todo lo anterior, aunque igualmente no fueron necesarios grandes cambios en la estructura de la comisaría, ya que todo el equipamiento es compatible entre sí"."Fue comprado todo con fondos propios de AVACC, más una contribución de la comisaría", dijo el dirigente y agregó: "Siempre tuvimos la intención de poner lo mejor. En aquel momento de las primeras cámaras, pusimos el máximo de calidad al que podíamos acceder, pero obviamente que con el paso de los años las cámaras vienen con mayores prestaciones y la fidelidad de captación de imagen de estas nuevas es mucho mayor".La incorporación de tecnología continúa siendo un valioso aporte para la dinámica de la fuerza de seguridad local, sobre lo cual Canga comentó: "Ayuda mucho, porque estamos sufriendo una pérdida de personal. Se está achicando la nómina de agentes que tenemos en Crespo y para nosotros es grave, nos preocupa. Tenemos menos personal que hace 10 años atrás y la ciudad ha crecido enormemente y sigue con esa perspectiva. Estamos haciendo todas las gestiones habidas y por haber con la cúpula de la Policía de Entre Ríos, pero ellos nos informan que es un problema generalizado, una situación que está presente en toda la provincia. Como institución están carentes de ingresos. No obstante, en agosto o septiembre de este año saldría una nueva promoción de la Escuela de Policía, se habla de 1.200 hombres, esperemos que algunos lleguen a Crespo". El presidente ratificó haber hecho los requerimientos hasta a las más altas autoridades: "Al propio Maslein se lo hemos solicitado, porque a quienes hoy conforman la cúpula los conocemos de cargos o funciones anteriores, pero eso no significa que nos estén dando cabida a los pedidos. Es un problema central de la provincia y Crespo no está ajeno a ello".El dirigente de la institución sin fines de lucro, confirmó que en el corto plazo renovarán una de las unidades del parque automotor de la comisaría local. En tal sentido, expresó: "Estamos abocados al recambio del vehículo que hacemos todos los años. La intención es sacar de circulación una Kangoo, que ya ha cumplido su tiempo óptimo de servicio y por ahora estamos analizando precios y opciones de compra, como para ver cuáles son las posibilidades que tenemos y qué es lo más conveniente para el uso de la policía. En breve la idea es cambiar el móvil". Asimismo, Canga agregó: "Si nos queda algún saldo, quisiéramos destinarlo a la refacción del edificio, porque hay problemas de humedad. Desde ya pedimos disculpas a la gente que va a hacer algún trámite y se encuentra con un inconveniente de estos, pero estamos trabajando en eso, deseando que sean soluciones definitivas a las filtraciones que sufre la comisaría".Finalmente, en nombre de la comisión directiva de AVACC, Canga expresó su gratitud para con quienes han colaborado a través de la adquisición del bono contribución: "Estamos muy agradecidos con toda la ciudadanía, porque el bono se vendió sin demasiado desgaste de los representantes, prácticamente se vende solo. Estamos próximos al sorteo final, así que agradecemos mucho a toda la gente que ha colaborado. Esperamos que los beneficiarios pronto puedan disfrutar de los premios, más allá de que en su mayoría compran para colaborar y no por el sólo hecho de ganarse algo".