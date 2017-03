Chajarí inauguró un Paseo de las Mujeres

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo este miércoles la inauguración del "Paseo de las Mujeres". Este nombre se le impuso a la plazoleta central de Av. 9 de Julio entre Urquiza y San Martín. El acto estuvo encabezado por el Presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Borghesan; la Secretaria de Ciudadanía e Inclusión, Silvia Urruzola; la titular del Área de Familia, Gabriela Auri; la Diputada Gabriela Lena y demás autoridades.



Gabriela Lena indicó "es bueno que se pueda inaugurar algo que ver con la lucha de las mujeres, las mujeres durante mucho tiempo no tuvimos voz, hablamos a través de las voces de los hombres, fue larga la lucha pero fue tenaz la lucha de muchas mujeres en todo el mundo que fueron logrando derechos y otros que tenemos que seguir luchando, hoy debemos celebrar las conquistas de las mujeres trabajadoras lograron y no debemos bajar los brazos".



A continuación Lena agregó "si bien hoy logramos muchas cosas hay otras por las que debemos seguir resistiendo y luchando, también por esas miles de mujeres que son víctimas de violencia física y psíquica, por esas mujeres que son jefas de hogar, por la igualdad al ascenso a cargos jerárquicos, también por la paridad electoral, hoy es un día en que debemos festejar, reconocernos y darnos muchas más fuerzas y redoblar nuestros compromiso para obtener los derechos que aún nos falta, pero nada de esto se logra si los hombres no nos acompañan en esta lucha, esta no es una lucha de mujeres contra hombres sino que es una lucha de pares", supo Tal Cual.



Luego fue Gabriela Auri quien luego de agradecer dijo "me gusta destacar en este día que hoy conmemoramos y reivindicamos la lucha por la igualdad de derechos, civiles, políticos, laborales, económicos; si bien celebramos los ya adquiridos debemos seguir, por un lado pienso que hemos logrado cosas y estamos avanzados pero luego se ven los femicidios y pienso que nos falta mucho; me parece importante destacar un espacio como el que tenemos hoy, este espacio pueden disfrutarlo hombres y mujeres".



Por último Marcelo Borghesan manifestó "son días de reflexión y esto es propicio para que en cada familia nos sentemos con los chicos y hablemos de lo que significa este día", luego Borghesan hizo mención de las diferentes mujeres que han marcado al país y a nuestra ciudad; y agregó "cuando reconozcamos los derechos de las mujeres lograremos la igualdad".