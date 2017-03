Inauguraron un Jardín Maternal Municipal en Crespo

Las familias de quienes serán los primeros alumnos de este nuevo espacio, se congregaron este lunes en el Centro Familiar Cristiano, ubicado en calle Los Reseros y José Linares Cardozo de esta ciudad, para dar inicio al ciclo lectivo 2017. La coordinadora Alicia Segovia, junto a las seños de cada sala, dieron la bienvenida a los niños de 2 y 3 años, que comenzarán a dar vida al edificio.



En diálogo con FM Estación Plus 94.3, el intendente Arq. Darío Schneider, expresó: "Muy feliz de poder dar inicio a este año escolar, en este lugar, después de 30 años que no se abre otro espacio de estas características de contención y servicio social a la comunidad. Es un hecho muy importante para la ciudad, pero es sólo un comienzo. Tenemos que pensar en la evolución de este espacio. No obstante, hacerlo desde este punto de inicio, nos deja muy satisfechos".



Durante el acto, Alicia Segovia afirmó que "el propósito de la Municipalidad y el nuestro, es que aquí los niños sean felices. Que puedan tener un modelo de vida, que sea en algunos casos, diferente al que conocen y en otros, igual o mejor al que tienen. Desde el Jardín vamos a propiciar que este sea un ambiente rico en experiencias y que los niños puedan ser felices, respetados en sus derechos, principalmente en el derecho a la identidad, a jugar y a la protección".



Por su parte, el Dr. Marcelo Cerutti, a cargo de la coordinación médica municipal, expresó: "Es un orgullo para todos nosotros tener este nuevo espacio, donde los chicos llegan no solamente a aprender, sino que esto tiene una mirada integral, incluyendo la salud y la acción social. Habrá un pediatra, un odontólogo, ambos para la atención primaria de los chicos y también tendrá consultorio un médico clínico, que atenderá también a los adultos, a la gente del barrio o quienes se acerquen hasta aquí. A pocas cuadras tenemos el Centro de Salud en la Capilla San Miguel y con este lugar, vamos a trabajar en conjunto, respecto de la enfermería, la farmacia. Es un círculo".



En nombre de la Iglesia Evangélica Congregacional, fundadora del Centro Familiar Cristiano, donde se emplazan estas actividades y prestaciones públicas, el Pastor Damián Waigandt manifestó: "Cómo no participar de esta propuesta que nos hizo la Municipalidad, cuando sabemos que va a ser de bendición para muchas familias, para muchas personas, que va a encontrar una respuesta, en el momento en que creían que no la tenían. Como Iglesia queremos estar presente, ser partes". Asimismo, se permitió citar una frase del profeta Jeremías y reflexionó: "Él decía 'Procuremos la paz en las ciudades. Si a la ciudad le va bien, a todos nos va bien'. Ese es nuestro compromiso, trabajar para que la ciudad de Crespo esté cada vez mejor y así nos va a ir bien a todos".