Villa del Rosario: Citricultores se oponen a trabajar junto a una multinacional

Citricultores de Villa del Rosario adelantaron que no negociarán su producción con la firma Coca Cola. Mediante un comunicado firmado por el presidente de la Asociación de Citricultores de Villa del Rosario, Ariel Panozzo Galmarello; desde la entidad sostienen que "la empresa multinacional se encuentra en un claro y preciso proceso de acercamiento a las distintas asociaciones que integran la Federación de Citricultores de Entre Ríos (FECIER), con el objeto de lograr supuestos acuerdos para el mejoramiento de la producción".



Ante esto, expresan claramente la intensión de los productores de no negociar con dicha empresa multinacional, señalando que "no vamos a acompañar, ni acercarnos a la dicha empresa, porque no observamos con claridad institucional cual es la verdadera intención de la misma. Nuestra producción se encuentra transitando un proceso de crisis profundizada, por los costos de la misma, y la escasa rentabilidad que se logra en los tiempos en que vivimos, siendo ello utilizado para debilitarnos y de esta manera conseguir sus objetivos".



Desde la asociación aclaran que "no es una posición caprichosa, sino que encuentra su fundamento en la necesidad de continuar con nuestra política de expansión del ejercicio de las producciones citrícolas en forma familiar e independiente, sin dependencia de empresas ajenas a nuestro sector, como los ha sido a lo largo de los distintos años. No observamos que una vinculación comercial con dicha empresa genere mejoramientos en las condiciones y en la rentabilidad del sector, sino todo lo contrario", afirmaron.



A modo de conclusión, el comunicado reza que "hace varias décadas venimos debatiendo, discutiendo y defendiendo no solo nuestra producción local, sino todas las producciones regionales a lo largo y ancho de nuestro país, porque creemos que formamos parte de un sinfín de actividades que son el motor económico de nuestro país", finaliza el comunicado.