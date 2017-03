Presentarán Elena, una obra sobre la historia de una víctima de trata

Presentarán "Elena", una obra de Marciel Rosciano basada en una historia real contada por una víctima de trata. Será este miércoles 8 de marzo a las 20 hs en el Teatro 3 de Febrero con entrada libre y gratuita.



La actividad es en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, organizada por la subsecretaria de la mujer de la ciudad de Paraná, junto al Proyecto de Extensión "no hay trato con la trata" de la Facultad de Trabajo Social -UNER-, y el Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos.



Sobre "Elena"



"Elena" es un grito silenciado, una mirada crítica y desgarradora de lo que sucede en la vida de quienes no pueden elegir cómo vivirla. El relato vivo de una mujer que ha sido sometida por hombres, por el estado que no la protegió y por la sociedad que mira para otro lado frente a estas realidades. Mientras se debate públicamente sobre si la prostitución es trabajo o no, cientos de mujeres soportan con el cuerpo la imposibilidad de elegir otra vida. "Elena" se abre ante nosotros y nos muestra todas las caras de una realidad que nos rodea llegando a descender hasta su propia conciencia para poder tomar las riendas de su vida.