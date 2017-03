Vecinos de Chajarí deberán informar a la comuna si construyen sobre las veredas

Desde la Oficina de Planeamiento del Gobierno de Chajarí, informaron que aquellos vecinos que deseen hacer uso del espacio público, es decir, de las veredas, deben acercarse a dicha dependencia. Allí se les brindará un formulario de autorización que deberán presentar junto a una nota justificando qué harán en el espacio. La misma tendrá que estar dirigida a la Oficina de Planeamiento del Municipio.



Por otro lado, desde dicha dependencia informaron, además, que se encuentran realizando un relevamiento en distintos sectores de la ciudad. El mismo tiene como objetivo regular aquellos casos en los que utiliza el espacio público y no se cuenta con autorización correspondiente. En este caso, el procedimiento es de la siguiente manera: relevan el comercio, toman la cantidad de metros cuadrados ocupados, notifican a los propietarios de las irregularidades y se les da 5 días hábiles para que regularicen la situación.



Por su parte, la Ordenanza Nº 247 del Concejo Deliberante, dentro de sus considerandos, señala que es necesario adoptar una actitud clara de intervención y control, que produzca beneficios a la población interesada y no perjudique al resto. De la misma manera, menciona que se hace imprescindible fijar normas que permitan cuidar los intereses de los frentistas para no promover conflictos entre vecinos y que debe mantenerse la imagen turística, pero con un sentido de orden, cuidando que el uso del dominio público responda a la armonía funcional de la comunidad.



Por ello, en su Artículo 1º señala: La instalación de mesas y sillas en aceras y espacios verdes del municipio, frente a bares, confiterías y similares, se realizará previa autorización municipal y con arreglo a lo que este título determina. Además, el Artículo 5° de dicha Ordenanza dice: Queda prohibida la afectación de aceras y espacios verdes para el desarrollo de actividades artesanales. Los artesanos tienen asignado el lugar para el desarrollo de su actividad en la Plaza de la Ex Estación del Ferrocarril, lugar asignado por Ordenanza N° 135 HCD de la Feria Franca Artesanal.