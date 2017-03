Rigen nuevos horarios de ingreso a las termas de Chajarí

Desde este 1 de marzo al 30 de noviembre (no incluye feriados de fines de semana largo ni vacaciones de invierno), el horario de apertura de las Termas de Chajarí será de 9 a 21; y del 1 de diciembre al 29 de febrero - fines de semana largo y vacaciones de invierno, será de 9 a 22.

Es decir que desde el próximo miércoles inclusive, el Complejo Termal de Chajarí abrirá sus puertas a las 9 y cerrará a las 21.



Por otro lado, la ordenanza sancionada por el HCD de Chajarí indica que serán considerados residentes aquellos que acrediten con su DNI domicilio en la Ciudad de Chajarí y/o Departamento Federación; y a dos (2) propietarios de servicios ubicados dentro del complejo termal, aunque su domicilio sea en otra ciudad. El área turismo deberá reglamentar, comunicar y mantener actualizado los dos (2) titulares de los servicios ubicados en el complejo y que ingresen en esta categoría.



Además, señala que serán considerados Jubilados y/o Pensionados y/o Discapacitados con Certificado Nacional, aquellas personas que acrediten con constancia fehaciente (carnet) esta condición. Y, de la misma manera, serán considerados contingentes especiales a aquellos turistas que conformen delegaciones y previamente a la visita al complejo soliciten, por nota fundada ante el Departamento Ejecutivo el ingreso al mismo.



Tarifas



Entrada General (de lunes a viernes): $100 (sábados, domingos y feriados): $120 Especial para alojados dentro del predio o la ciudad: (lunes a viernes): $65 (sábados, domingos y feriados): $80 Residentes de Chajarí con DNI: (lunes a viernes): $25 pesos (sábados, domingos y feriados): $40 Residentes del departamento Federación: (lunes a viernes): $30 (sábados, domingos y feriados): $50 Acceso a Jubilados con Carnet (de lunes a viernes):$30 (sábados, domingos y feriados):$50 Menores de 2 años: (lunes a viernes): gratuito (sábados, domingos y feriados): $15 Menores de 2 a 4 años: (lunes a viernes): $10 (sábados, domingos y feriados): $20 Menores de 4 a 12 años: (lunes a viernes): $15 (sábados, domingos y feriados):$30 Personas con capacidades diferentes con certificado: gratuito. Contingentes especiales: (lunes a viernes): $65 (sábados, domingos y feriados): $80 Cupón Mensual para uso diario libre con permiso de uso de las instalaciones, por persona mayor de 13 años (Residente local) $350 Cupón Mensual para uso diario libre con permiso de uso de las instalaciones, por persona menor 4 a 12 años (Residente local) $150 Alquiler de Sillón playero (x unidad y x día) $ 30 Alquiler de Silla plástica (x unidad y x día) $20 Carpas por día (No incluye entradas) $ 250 Casas Rodantes y/o Motor-Home por día (No incluye entradas) $350.