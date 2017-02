La nueva Escuela Agrotécnica de Federal inicia su actividad el próximo mes

Otros logros en materia educativa para Federal

Sobre la escuela de Enseñanza Agrotécnica Nº 3

Para dar respuesta a la comunidad rural en crecimiento del distrito Sauce de Luna, en Federal, se creó la Escuela de Enseñanza Agrotécnica Nº 3. El nuevo establecimiento iniciará su actividad con este ciclo lectivo y su especialidad será Producción Agropecuaria. El presidente del Consejo General de Educación (CGE), José Luis Panozzo, y la senadora por el departamento, Nancy Miranda, dialogaron sobre éste y otros temas referidos a Educación.Sobre la creación de la escuela Agrotécnica, Panozzo dijo: "Esta decisión que tiene que ver con la planificación educativa, ha sido fundamentada en una demanda justa de la población rural de Las Achiras. Una zona en la que se desarrollan emprendimientos agropecuarios, en pequeña, mediana y gran escala, donde incluso los propios productores se han comprometido a apoyar este proyecto ofreciendo sus instalaciones con fines pedagógicos"."La creación de la escuela es un ejemplo, además, de la importancia de reorganizar los espacios en función de las circunstancias y de los nuevos escenarios. Teníamos una escuela primaria sin alumnos, y teníamos los alumnos para una escuela secundaria que aún no existía. Ahora esos alumnos podrán continuar con su recorrido pedagógico, sin tener la necesidad de irse o de simplemente abandonar sus sueños", reflexionó el titular de la cartera educativa provincial.Por su parte, la senadora Nancy Miranda destacó las gestiones del presidente del Consejo General de Educación, José Luis Panozzo, con quien "hemos trabajado codo a codo para que este proyecto sea hoy una realidad"."Es una satisfacción enorme -sostuvo Miranda- haber logrado la apertura de una escuela Agrotécnica, algo que hace muchos años no se lograba para el departamento Federal. Y que viene a dar respuesta a una zona rural en que los adolescentes y jóvenes no contaban con los recursos para poder continuar con sus estudios secundarios, o bien tenían que viajar kilómetros para poder lograrlo. Esta decisión también beneficia al entorno, ya que además le estamos dando nueva vida a una escuela primaria con pocos alumnos y a un edificio de grandes dimensiones que pudimos reorganizar y adaptar para este proyecto".Miranda detalló el crecimiento de Federal y, con ello, la necesidad de ampliar la oferta educativa existente. En relación al tema, precisó: "Comenzamos también este año con la apertura de una nueva Tecnicatura en Conscripto Bernardi (Tecnicatura Superior en Pequeñas y Medianas Empresas) y otra para Nueva Viscaya (Tecnicatura Superior en Administración de Empresas Agropecuaria). Ambas se lograron, en principio, gracias a las inquietudes de docentes que veían que los gurises terminaban con sus estudios secundarios y no tenían ninguna alternativa para continuar formándose"."Federal también sumó un profesorado de Educación Física -en este caso de Gestión Privada-, con más de 70 inscriptos; jóvenes que de otro modo hubiesen tenido que trasladarse a Concordia, con todo lo que implica dejar sus casas y el gasto que conlleva y que en ocasiones no todos pueden afrontar", agregó la funcionaria."Todas estas gestiones han sido posible gracias al apoyo y al acompañamiento del director de la Departamental de Escuelas, Santiago Krenz, a los presidentes de las juntas de gobierno, a los padres y vecinos, a los beneficiarios y por supuesto, gracias a José Luis Panozzo que siempre que hemos necesitado que nos atienda y dé respuesta a la comunidad, nos ha abierto las puertas y se ha puesto a nuestra disposición", finalizó.La especialidad del nuevo establecimiento técnico será Producción Agropecuaria. El director de la institución es desde el 20 de febrero, Emilio Meier, quien adjudicó en el cargo tras realizarse el Concurso Ordinario. La matrícula inicial de la escuela en primer año es de 25 estudiantes.El edificio escolar donde funcionará está ubicado a 3 kilómetros de la ruta nacional Nº 127 y pertenece a la Primaria Nº 46 Ejército Argentino, de Paraje La Encierra, cuenta con un predio de 18 hectáreas, cuatro aulas, un salón de usos múltiples, cocina, despensa, sala de profesores, sanitarios.