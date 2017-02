Consagraron a los jinetes campeones en el festival de Jineteada de Diamante

Nuevos campeones

Categoría Bastos con Encimera

Categoría Crines

El sello femenino

Versos y coplas en voces femeninas

Mujeres de a caballo

Cerraron Los del Gualeyan

Una nueva noche, la última para el 46º Festival de Jineteada y Folclore de Diamante. Diamante vivió una final de jineteada como ya tiene acostumbrado a su público y un escenario que prendió sus luces para despedir una edición más Juanjo Domínguez, Raíces jóvenes, Wily y Los Gladiadores del Chamamé y Los del Gualeyan brindaron lo mejor de sus repertorios.Desde temprano las primeras familias y simpatizantes comenzaron a llegar al predio donde se realiza el Festival. Poco a poco se fueron llenando las tribunas, los puestos encendieron sus luces y el Campo Martin Fierro estuvo listo para comenzar a disfrutar a gran final de jineteada y el cierre del escenario.El Presidente Municipal, Prof. Lénico Aranda se refirió al balance de las últimas dos noches festivaleras y destacó que "Fueron muy positivas estas dos noches festivaleras, que tuvieron en vilo a la ciudad y a quienes trabajamos tanto por volver a iniciar la 46° edición de nuestro Festival, ya que el tiempo no nos venía acompañando". Por otra parte, el Intendente se refirió a la cuarta noche del Festival, comentando que: "Ayer iniciamos la cuarta luna, habiendo llovido 10 mm y muchos desafíos por delante, pero culminamos hoy, nuestra quinta luna festivalera, con el Campo Martin Fierro repleto de gente con mucho entusiasmo y aplaudiendo de pie la jineteada brindada con los nuevos valores que nos visitaron".En Bastos con Encimera se consagró campeón Carlos Sánchez de Chilibroste, provincia de Córdoba, en "El Manantial" de Tito Saluzzo, quien sostuvo: "Es el primer año que vengo y se me dio, este premio me provoca mucha emoción, es algo que todos quisieran lograr en una fiesta de estas características".En tanto, en Categoría Crines el nuevo campeón fue Santiago González de Trinidad, República Oriental del Uruguay, en "El Porteño" de El Diablo de Urriel; quien explicó: "Estoy feliz por este logro, quiero agradecer a mi familia y a quienes confiaron en mi para que pueda estar en esta jineteada".El capataz de campo, Néstor "Tato" Spessotti, consideró: "Es un balance muy positivo, muy buena calidad de jineteada, de jinetes, de caballos. Se cumplió con las expectativas, pese a que este Festival no fue continuo por las condiciones climáticas".Además de las tradicionales estatuillas de bronce, confeccionadas por el diamantino Marcelino Burne, los campeones fueron galardonados con dos trofeos de la Sociedad Rural Argentina. Los mismos fueron entregados por Juan Diego Etchevehere y Beltrán Benedit.1- Carlos Sánchez de Chilibroste ? Córdoba | El Manantial de Saluzzo2- Marcelo Maini de Arroyito ? Córdoba | El General de Sap3-Arnaldo Calderón de Cintra - Córdoba | El Gaucho de Sap4- Walter Acosta de Las Cuevas Entre Ríos | La Paisana de Sap5- Emiliano Lalli de Coronel Vidal - Buenos Aires | La Culebra de Hnos. Saluzzo1-Santiago González de Trinidad - R.O. del Uruguay | El Porteño Urriel2-Diego Migueles de Gualeguaychu ? Entre Ríos | La Vizcacha Hnos. Saluzzo3-Nardi Izaguirre de Ibicuy ? Entre Ríos | El Dos Palabras de Ecclesia4-David Benítez de San Jaime Entre Ríos | El Oriental de Sap5-Nelson Ortiz de Costa Grande - Entre Ríos | El Diablo de UrrielCon una impronta diferente, el Festival este año buscó enaltecer la imagen de la mujer como figura central y desde la Organización se planteó cubrir ciertos espacios en el marco de esta nueva edición festivalera, dándole importancia en lugares estratégicos."No solo estuvieron las mujeres en el escenario sino que también en los juegos de riendas y el mangrullo" señaló el Intendente.El escenario recibió por primera vez, tres voces femeninas que acompañaron a Pablo Markocich en la conducción. Jésica Roth, Dana Olivera Taleb y Claudia García, fueron las anfitrionas de esta edición.Cada una con un estilo diferente pero con la convicción y el respeto por el escenario que lleva el nombre de un hijo de Diamante, Don Carlos Santa María, demostraron que la imagen de mujer puede engalanar las noches festivaleras.Cuatro mujeres entrerrianas tuvieron participación "en un galope tendido" en el Campo Lisardo Gieco. Ellas abrieron la última noche festivalera, donde mostraron al público su habilidad, el pique corto y las destrezas en las pruebas de rienda.La muestra en el dominio y estilo del jinete sobre caballos entrenados para sortear barriles estuvo a cargo de Patricia Weigandt de Caseros, Romina Frank y Verónica Lorenzón de Crespo y Martina Sánchez de Gilbert.Momentos de despedida hasta una nueva edición del Festival de Diamante y para el cierre, Los del Gualeyan."Yo soy el cantor entrerriano" recitaron Los del Gualeyán, quienes se formaron en 1982 siendo una de las representaciones más significativas y populares de la música entrerriana y hoy, con 15 discos editados y una lista de clásicos que los hacen reconocidos en toda la Argentina, estos músicos se presentaron una vez más en el escenario Carlos Santa María, para el orgullo de los presentes, quienes cantaron a viva voz sus temas."Es gratificante ver el gran marco de público presente que se quedó hasta el final para escucharnos una vez finalizada la jineteada" manifestó Daniel "Pancita" Rodríguez, primera voz del grupo."Esta es nuestra casa, siempre es un placer presentarse en este escenario que es distinto a todos" manifestó Julio Figueroa, segunda voz y agregó "Es una gran responsabilidad presentarnos ante un público familiar, que nos cruza en las calles permanentemente y que viene a vernos con una gran expectativa".