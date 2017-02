Con una gran fiesta, cerró la colonia municipal de vacaciones de adultos mayores

Cómo funcionó

Palabras mayores

Un total de 480 adultos mayores participaron de la colonia de vacaciones de adultos mayores, que este viernes tuvo un cierre a pura fiesta. Con mucha creatividad y alegría entre todos, realizaron un divertido festejo, con disfraces, música, baile y muchas coreografías; una manera de concluir todo este tiempo que compartieron en el camping del Sindicato de Pasteleros, ubicado en el Acceso Norte de Paraná.En la oportunidad, el intendente Sergio Varisco se acercó al predio y participó de las celebraciones. "Esta es una acción del gobierno municipal y me comprometo a que el año que viene, vamos a realizar dos meses de colonia de vacaciones de adultos mayores. Nosotros en estos temas sociales no le ponemos límite a nada, depende de las cosas que se nos ocurra, de las que generemos, de las ideas que se presenten, los adultos mayores siempre van a encontrar de parte nuestra el visto bueno para poner el presupuesto y la logística para que se concreten y que cuenten siempre con nosotros", destacó el mandatario municipal.También estuvieron presentes, la responsable de Adultos Mayores de la comuna, Roxana Toso; Eduardo Solari, secretario General y de Derechos Humanos; Javier Fernández, subsecretario municipal de Salud; y el concejal por Cambiemos, Emanuel Gainza."Son los adultos mayores los que han puesto todo lo mejor de sí para pasarla bien. Un enorme saludo a Roxana Toso, la directora de esta área, que ha llevado adelante esto, que es una actividad que se realiza por la voluntad, la fortaleza y el empeño que le ponen todos los que asisten a ella. El Estado municipal en su conjunto ha acompañado como corresponde en todo lo que han necesitado y ha salido todo bien. En el futuro vamos a tratar de mejorar y ampliar la colonia como nos han pedido. Tanto el subsecretario de Salud, Javier Fernández, como el concejal Emanuel Gainza les han puesto todo su esfuerzo y han estado siempre acompañado y el intendente que no ha dudado un segundo en autorizar todo lo que se le ha requerido", enfatizó Solari.Finalmente, Gainza reflexionó: "He tenido la suerte de compartir varios días de la colonia de adultos mayores y estoy contento de poder participar de cada actividad y que los cuidamos, como sucedió que junto al subsecretario de Salud, Javier Fernández, acercamos el camión sanitario en el comienzo de la colonia a este predio. Destacamos esta energía y cariño y como siempre digo muchas de las cosas por las cuales yo empecé a trabajar por los adultos mayores lo hice por iniciativa de lo que me transmitió mi abuela, que fue la persona que a mí me crió y fue por ella que pude avanzar en mi vida. Vamos a seguir multiplicando las actividades todo este año".Durante la colonia, se pudo disfrutar de múltiples actividades en los distintos espacios con los que cuenta el camping: pileta, con aquaerobic y natación, salón equipado con aire acondicionado y un amplio parquizado para actividades deportivas y recreativas, como caminatas, golf croquet y newcom, entre otras.Esta temporada se contó con seis unidades para el traslado de los adultos mayores, las que cada día partían desde las 7 desde el Polideportivo del barrio Mercantil para ir sumando adultos por el Polideportivo del barrio Aatra, de Avenida de las Américas y Ramírez y de Pablo Crauzás, en barrio Paracao. La particularidad es que en el recorrido buscaron a cada adulto mayor por su casa y lo mismo sucedió en el retorno, dejándolo en su domicilio. En el trayecto pasaban por el CIC de La Floresta, por Bajada Grande, Villa Almendral y finalizaba en el camping.Allí desayunaban, y luego realizaban múltiples actividades, desde caminatas hasta deportes y desde este año, también se incluyó una vianda con postre al finalizar al mediodía.Los abuelos estaban muy felices y muchos de ellos quisieron transmitir sus sentimientos, en este final de la colonia de vacaciones en su edición 2017: "La verdad que no hay palabras para agradecer al equipo que encabeza Roxana, lo que han hecho los chicos, los ayudantes y profesores, da un gusto venir cada día", dijo Celia.Por su parte Felisa, señaló que "ha sido una colonia maravillosa, aprendemos muchas cosas los adultos mayores, tenemos alegría de vivir, nos sentimos reconfortados y valorados, no solo estamos para cuidar nietos, los años que tenemos de vida tenemos que disfrutarlos".Ángela dijo que han aprendido muchas cosas en esta colonia: "Entre ellas, en la pileta nos enseñaron a flotar, a nadar y sumergirnos y todo el equipo siempre atentos a nosotros. Les damos gracias a todos".Mirta agregó que "todo estuvo precioso y nos sentimos muy valorados. Hay gente de otras provincias que están admirados de esto que está pasando acá en Paraná. Hay mucho compañerismo, nos atienden maravillosamente y no podemos pedir más"."Esto es algo bueno para el alma, muy bien tratados y atendidos, nos buscan cerca de cada casa y nos llevan de vuelta. Mis hijos están muy contentos porque acá vengo y canto, en casa lo hago sola y acá tengo mi ámbito", acotó Juana. Dijo que en esta colonia hizo "flamenco, ritmos latinos, jugué al tejo, al golf-croquet, en el invierno voy a los talleres, me gusta el de porcelana fría. Cada año es mejor, con más alegría".Antonio sostuvo: "Estamos muy bien atendidos los jubilados, compartir con gente de nuestra edad los años de vida que nos va restando, acá nos hacen renovar la edad. Acá los varones jugamos al tejo, al vóley, nadamos y la atención es de diez. Después vienen los talleres en el año. Yo me integré este año y no estoy arrepentido".