La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presenta este sábado en la Vieja Usina

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos realizará este sábado 25 el primer concierto de la temporada 2017 en Paraná con la participación especial del José Alberto Araujo en violoncello, bajo la batuta de Luis Gorelik. La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de la provincia en conjunto con la Asociación Mariano Moreno. La entrada será libre y gratuita.



La actuación del conjunto orquestal comenzará a las 20.30 en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, ubicado en Gregoria Matorras de San Martín 861 (Corrientes al final) de la ciudad de Paraná. Como parte del programa la orquesta ejecutará el Concierto para Cello y Orquesta Op. 104 de Antonin Dvorak y la Sinfonía No. 1 de Gustav Mahler.



La dirección estará a cargo del director artístico de la Orquesta, Luis Gorelik, contando con la actuación especial de José Alberto Araujo en el violoncello, quién comenzó sus estudios de piano y violoncello a la edad de once años en el conservatorio de Tandil. Dos años más tarde continuó las clases de cello en forma particular con los maestros Mauricio Veber y Claudio Baraviera. A los 15 años dio su primer recital con piano, y su primera presentación solística y ese mismo año, fue invitado por el Maestro Alejandro Barletta para tocar en dúo obras de su autoría, escribiendo especialmente para la ocasión "De Profundis" y "Milonga I y II" las cuales fueron dedicadas en el manuscrito al joven violonchelista.



A los 16 años, recibió la beca del Banco de Boston, otorgada por el maestro Alberto Lysy, para estudiar en la Academia Yehudi Menuhim (Suiza). El mismo maestro lo invitó a integrar la Camerata Lysy en una gira de conciertos llevada a cabo en las principales salas Argentinas, la cual culminó en el Teatro Colón. A partir del 2001, comenzó sus estudios en Francia, primero en el Conservatorio Nacional de Región de Rueil-Malmaison (Francia) y al año siguiente en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París adonde se graduó con el Primer Premio de Violoncello (2006). Ese mismo año Araujo recibió la beca Jeannette de Erize, del Mozarteum Argentino.



Durante toda su formación en Francia, recibió la valiosísima guía de su Maestro Jean-Marie Gamard, quien fue uno de los principales discípulos de André Navarra. Asimismo recibió consejo de Raphaël Perraud (solista de la Orquesta Nacional de Francia), Lauren Rannou y Thierry Amadí (solista de la Orquesta de Montecarlo). Recibió Masterclass de los Maestros Peter Wispelwey, Miklos Pereny, Cristine Walevska, Stanimir Todoroff, Enrique Maltz, Richard Aaron, William Molina, Asier Polo, Aldo Parizot.



En 2004-2005, fue elegido por el Maestro Cristoph Eschenbach para tocar en el seno de la Orquesta de París y en 2009 fue invitado por el Maestro Janos Starker a integrar su clase de la Universidad de Indiana, en Bloomington. Desde su radicación en Argentina en 2008 se ha presentado con gran éxito como solista o camarista. Forma un dúo estable con la pianista Fernanda Morello con quien editó en 2014 el disco "En vivo en la usina del Arte" con el auspicio del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Interpretó los conciertos más importantes de cello y orquesta con la Filarmónica de Buenos Aires, Sinfónica Nacional, y todas las orquestas de la Argentina. Se desempeñó hasta 2011 como cello solista en la Orquesta Juan de Dios Filiberto y luego de esa fecha y hasta la actualidad es el primer violoncelo de la Orquesta Sinfónica Nacional, cargo que ganó por unanimidad en concurso internacional.