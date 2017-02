Cooperativas de Villaguay y Basavilbaso se unieron para la explotación de arroz

Las cooperativas Arroceros de Villaguay y Lucienville de Basavilbaso anunciaron un acuerdo comercial. Buscan potenciar estructuras abarcando una región importante del centro de la provincia. Las actividades tienen el acompañamiento y respaldo de ACA.



Durante una reunión celebrada en San Marcial, socios y productores conocieron el acuerdo al que arribaron las cooperativas Arroceros de Villaguay SCL y Agrícola Lucienville Ltda. de Basavilbaso. El objetivo es hacer sustentables ambas entidades, dado que se encuentran sobredimensionadas en estructura y costos. La iniciativa no implica fusión, sino brindar en conjunto más servicios a los productores.



El jefe de la Filial Paraná de ACA, Rodolfo Gross, al referirse al significado del acuerdo comercial sostuvo: "Se han sobredimensionado las estructuras, hoy estamos más tecnificados, por eso debemos buscar que entre las dos cooperativas se brinde mejor servicio con menos costos". Al mismo tiempo visualizó que ambas van a potenciar las actividades al complementarse.



La entidad de Basavilbaso no realizará acopio, acondicionamiento, almacenamiento y elaboración de arroz, pero tendrá derecho a explotar comercialmente el área de su colega de Villaguay. En tanto que la cooperativa de Villaguay no podrá, en su área, desarrollar actividades que involucren el resto de granos, excepto el arroz, pero si comercializar productos e insumos en la zona de la denominada Capital del Riel. En síntesis, con este acuerdo se potencia la industria de Villaguay por un lado y las plantas de la Cooperativa Lucienville en Basavilbaso y San Marcial podrán incrementar las prestaciones que realizan.



"Se analizaron los números, los evaluaron los consejos de administración y una auditoria acompaño la decisión", sostuvo Gross, recordando que desde ACA se acompaña en procesos y monitoreos, como así también avalando las operaciones que realice el productor.



En tanto, desde la cooperativa villaguayense, su presidente Gustavo Meichtry, informó que "se venía trabajando desde hace un par de meses en este convenio que genera expectativas, ya que permitirá estar más dedicados a la actividad arrocera abarcando toda la región. La desaparición de pequeños productores arroceros que aportan a la cooperativa llevó a evaluar años atrás como enfrentar la falta de materia prima", dijo el dirigente. Por ello, "recurrimos al sistema de integración con productores para hacer unas 1000 hectáreas del cultivo que nos permite contar con arroz para industrializar".



Como hecho positivo del presente, la planta ubicada en Villaguay trabaja todo el año, con un creciente mercado en diversas zonas del país, entre las que se destaca el noroeste y países vecinos como Chile y Bolivia, con perspectivas de seguir creciendo. "Este acuerdo nos genera expectativas de disponer de más producción para seguir posicionando la marca en nuevos mercados", destacó el directivo.



Sobre ACA en los 95 años



En la actualidad, ACA es la organización cooperativa agropecuaria más antigua del país y la de mayor nivel de comercialización con 18 millones de toneladas anuales, de las que se exportan entre 3.400 a 3.700 millones de toneladas desde los puertos. El resto se provee a los demás exportadores y fábricas.



La entidad cooperativa se encuentra sólida y avanza en proyectos como Bioetanol en Villa María, criadero de porcinos en San Luis, fabricación de agroinsumos en Campanas, generando más productos y servicios para los productores afiliados, además de una importante red de comercialización y acopios en el país. También cuenta con infraestructura portuaria propia en puntos estratégicos. (La hora del Campo)