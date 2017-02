Se realizan esta noche los Corsos "Matecito" en Gualeguaychú

Si el tiempo acompaña, esta noche a las 20:30 se realizará la segunda noche del Corso Popular Matecito en el circuito tradicional de calle Estrada en la zona del Corsódromo de Gualeguaychú. Por ahora los pronósticos meteorológicos anuncian lluvia para hoy a la mañana, lo que las probabilidades de que la fiesta de los barrios le gane al mal tiempo son altas.



El mal tiempo obligó a la Dirección de Cultura a reordenar el cronograma de actividades, la segunda noche de los Corsos Populares se hará hoy; la tercera noche pasará para el viernes 24 de febrero y la cuarta se realizará el 3 de marzo, para cerrar con el entierro del Carnaval en la que ya hay 30 agrupaciones inscriptas llegando al cupo total de participantes.



El domingo en cambio se desarrollará el Corso Infantil con entrada libre y gratuita, y para darle más protagonismo a los niños se diseñó un circuito más familiar en 25 de Mayo entre Italia hasta Pellegrini.



El coordinador de los Corsos Populares de la Dirección de Cultura, Danilo Praderio, manifestó que el arranque de la fiesta el viernes 3 de febrero "fue muy positiva, con 8 mil espectadores, que se mantuvo en el promedio de concurrencia de público del espectáculo".



Destacó a su vez: "La calidad de las murgas creció mucho y las mejoras se notan año a año. Esto no se da porque hubo un aumentado en el presupuesto para el armado de las murgas, se produce porque se ve más creatividad y vemos un recambio generacional en las mismas murgas que van subiendo la vara en calidad musical. Este año se sumó la murga de Los Endiablados del Club Independiente que está muy buena, está al nivel de las mejores mugas que siempre están compitiendo con las agrupaciones artísticas que pelean los primeros puestos, pero más allá de eso lo que está mejorando es la calidad del espectáculo".



En cuanto a la proyección de público para esta temporada era de unos 20 mil espectadores al comenzar febrero, pero por el efecto del clima y las playas inundadas "bajamos las expectativas, porque no es lo mismo una ciudad con turismo pleno como ahora que no tenemos camping porque está todo inundado, entonces con igualar la cantidad de entradas del año pasado ya estamos contentos. El espectáculo mayoritariamente se alimenta de público local pero el turismo también ayuda, queremos llegar a un mínimo de 15 mil entradas durante las temporada, que nos permitirá salvar los gastos". (ElArgentino)