Pre-inscriben para el programa educativo gratuito de Oficios Plásticos

Hasta los primeros días de marzo, permanecerá abierta la convocatoria a la pre-inscripción para el programa educativo gratuito de Oficios Plásticos 2017 que dicta Fundación Petropack."Comenzamos el año pasado, fue un gran desafío, y a través de un convenio con Educación, creamos la primera carrera de Oficios Plásticos del país con validez provincial y en tramitación la nacional", explicó a, Inés Artussi, coordinadora de la Fundación."El año pasado hicimos el curso para extrusor, una de las figuras, y este año le sumamos la figura de impresor flexográfico", indicó.Los cursos se dictarán en horario vespertino en la Fundación ubicada en calle Urquiza 713, y la parte teórica se hará en la empresa, los días sábados en forma alternada. Los mismos tienen una carga horaria de 360 horas, lo que se traduce en unos cinco meses.La convocatoria está dirigida a chicos/as mayores de 18 años que hayan terminado el secundario. "Es una oportunidad para aquellos chicos que no estudian ni trabajan, y esto puede ser una muy buena alternativa", alentó Artussi."Lo bueno de estos cursos es que no son capacitaciones para un puesto de trabajo, sino, formación profesional para un mercado muy creciente como es el mercado del plástico. Y no es solo técnica, sino también, higiene y seguridad, recursos humanos, liderazgo", detalló la coordinadora de la Fundación Petropack.Para más información, comunicarse al teléfono (0343) 4227274; o a través de la web o vía Facebook