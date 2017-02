Chajarí: Eligieron a las familias a quienes el municipio les construirá su casa

Fueron elegidos 38 beneficiarios a quienes el Gobierno de Chajarí les construirá su vivienda. El plan es una solución constructiva para quienes ya tenían terrenos. El sorteo fue público y se realizó a las 10 en el Centro Cultural.



El acto estuvo presidido por el Intendente Pedro Galimberti quien, al dirigirse a los presentes, agradeció sus presencias. Además, lo acompañaron el Secretario de Gobierno, Rubén Dal Molín y el Coordinador del Área de Vivienda, Gustavo Walther. También, se hicieron presentes el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Marcelo Borghesan, Concejales del HCD, miembros del Gabinete Municipal, medios de prensa y beneficiarios.



"Para dar una idea, Chajarí tiene 2.650 familias que pugnan por llegar a una vivienda y, en este marco, cualquier tipo de decisión habitacional de las que se pueda dar es importante y ayuda a la problemática", aseguró el Intendente. Y continuó, "pero, también, es cierto que el Estado no tiene capacidad de absorber esta amplia demanda de viviendas. No obstante, desde nuestra gestión hemos avanzado en algunos puntos que van a permitir mejorar la situación que tenemos hoy y que, además, lo queremos poner de cara a un futuro para que se convierta en un sistema regular donde, no solo por una vez, sino por varios años seguidos, podamos ir avanzando".



Asimismo, Galimberti aseguró que desde el Municipio retomaron algunas ideas que surgieron hace mucho años en la ciudad, como es el caso de lo que muchos recordarán como "Plan Solidario", idea que incluso fue copiada por muchos otros municipios de la provincia. "En nuestra ciudad hay, aproximadamente, 300 viviendas que han sido ejecutadas por este plan y creemos que es un sistema que brinda una alternativa o una solución a muchas familias de la ciudad que tienen un terreno y que, por diferentes razones, se les dificulta el acceso a un crédito, por ejemplo, como para poder empezar con una construcción".



Por otro lado y refiriéndose concretamente al plan Construir Futuro, el Presidente Municipal dijo, "este plan es para ustedes, para quienes tienen un terreno. Tuvimos 97 inscriptos, algunos de ellos, por diferentes motivos, no tenían los requisitos; hay otros que si bien tienen el terreno les respeta completar la documentación del mismo y tienen plazo hasta mayo para hacerlo. Y quienes están hoy hay aquí son los 76 que ingresarán al sorteo de las 38 viviendas. Con los beneficiarios nos estaremos juntando en, aproximadamente un mes, para conversar diferentes cuestiones.



Cabe aclarar que es una decisión política sortear la mitad de los inscriptos que han cumplimentado los requisitos". "A los 38 que hoy no salgan sorteados más aquellos que aun resta que completen documentación los vamos a convocar nuevamente para realizar otro sorteo", concluyó.



Por su parte, Gustavo Walther hizo hincapié en la modalidad del sorteo. El mismo fue público y se sortearon la mitad del total de quienes tienen la documentación completa. Es decir, de los 76 resultaron beneficiarios de este primer círculo 38 familias chajarienses. Dicho sorteo fue por bolillero con el número de expediente de cada inscripto y, de la misma manera, fue certificado por la Escribana Belén Brarda. Posteriormente, cuando el Intendente se reúna con quienes han resultado sorteados, se llevará adelante otro sorteo entre ellos para determinar en qué orden se construirán las casas.





Lista de beneficiarios del Plan Construir Futuro



Paniagua Oscar Andrés; Gonzales Sonia Beatriz; López María Rosa Belgrano; Godoy Nestor Fabián; Ortellado Cala Daniela; Benítez María Alejandra; Stivanello Mauro Rubén; Daiana Cornalo; Walter Alberto Terrussi; Benítez Mauricio Rubén; Zampedri Mauricio Ramón; Monzón Héctor Alberto; Mollenhauer Yolanda Ester; Poletto Damián Matías; Panozzo Cesar René; Percara Carlos Ferando; Goycochea David Germán ; Ziloni María Anahi; Martínez Angela Mercedes; Boratto Martín Miguel; Cáceres Maria Eugenia; Taborda Maria Magdalena; Gonzales Xoana Dionela; Zampedri Mauricio Ariel; Hernández Carlos Alberto; Pinto María Cecilia; Rodríguez Ricardo Agustín; Percara Verónica Natalia; Vega Víctor Alcides; Zampedri Adrian Alcides; Soto Hugo Alberto; Capeletti Mauricio Rubén; Ezpeleta Gisela Alejandra; Confalonieri Diego Maximiliano; Gallo Bruno Iván; Scotti Patricio Luis; Zambon Manuela; Barrientos Jorge Daniel.



¿Qué es "Construir Futuro"?



Construir Futuro es un plan solidario impulsado por el Gobierno de Chajarí que busca ofrecer una solución a quienes ya tienen terrenos. Es decir que aquellos vecinos que tienen terreno propio serán parte del círculo solidario de construcción de viviendas. En este sentido, cabe mencionar que en lo que respecta a la problemática de la vivienda, el municipio tiene habilitado un registro en el que alrededor de 2.650 familias de Chajarí necesitan de una casa. Por ello, desde el estado municipal se trabaja en post de brindar soluciones.