En Peaje Yeruá, las tarifas aumentaron un 50%

Las tarifas del Peaje Yeruá registraron un importante aumento. El vocero de la concesionaria Caminos del Río Uruguay, Mariano Bradanini, aclaró que "el aumento responde a un trabajo que se realiza desde Vialidad Nacional", por lo que "Caminos Río Uruguay no es quien aumenta las tarifas".



En ese sentido, detalló que "es un programa de aumentos que se viene haciendo en todo el país, y que esta semana llegó al Peaje Yeruá".



Lo curioso es la propia empresa, aún no actualizó las tarifas en su página web, por lo que la novedad trajo sorpresa y malestar en los que se encontraron intempestivamente con el aumento del 50% a la hora de abonar el peaje próximo a Concordia.



Telepeaje



"Más allá del aumento, hay un sistema nuevo de cobro automático que se llama "Telepeaje", contó el vocero de la empresa. La novedad, para los usuarios del Peaje Yeruá, es que utilizando ese servicio, los "aumentos no tienen vigencia, ya que se sigue manteniendo los precios anteriores".



Costos



En ese marco, Diario Río Uruguay pudo comprobar que la tarifa más solicitada, la 1 - que contempla los autos y camionetas ? subió de 20 pesos a 30, registrando un incremento del 50%. "Aquellos que utilicen el sistema de "Telepeaje", continuará en 20 pesos", aclaró Bradanini.



Los incrementos recientes en las otras categorías no fueron detalladas a este medio, pero se informó que en promedio, el aumento también contempla entre un 47% y un 50%.

Tarifas anteriores

Vale recordar que el anterior cuadro tarifario regía desde marzo de 2016, estipulando los siguientes valores:



Categoría Nº 1 -automóviles y vehículos de menor porte $20

Categoría Nº 2 -minibuses y camionetas $20

Categoría Nº 3 -camiones de tres ejes- $40

Categoría Nº 4 - camiones de mayor porte $65 *

Categoría Nº 5 -camiones y ómnibus $85 *



Más leve



Por último, según el vocero de la empresa, los aumentos del Peaje Yeruá fueron "los más leves del país", dado que "en algunos peajes, subió hasta un 120%". (Diario Río Uruguay)