Para cuidar el ambiente: Concepción del Uruguay colocará "puntos limpios"

El programa de "Puntos Limpios", que se desarrolla en distintas ciudades de nuestra provincia y de nuestro país, constituye el siguiente paso al reciclaje domiciliario. Para todo aquello que no se puede tirar a los contenedores de recogida selectiva se han creado los Puntos Limpios, es decir, centros de recogida de residuos peligrosos o de gran volumen para los que no existe un contenedor específico en la vía pública. Esta idea se está tratando en nuestra ciudad a través de la Coordinación de Servicios Públicos de la Municipalidad.



"Esto lo estamos armando bien y además lo estamos charlando y trabajando con los funcionarios y los concejales de la ciudad; no son más que 4 o 5 espacios municipales que hay en la ciudad, muchos terrenos que no son designados para nada, en donde habría que cerrarlos, poner algún encargado que se dedique a controlar y los contenedores plásticos como así también algunos metálicos pasarían a estar ahí y la idea es que aquella persona que tenga basura para arrojar o diferentes desechos, que cada contenedor se encuentre diferenciado a través de metales por ejemplo, plástico, vidrio, ramas, escombros, entre otros" manifestó Martín Gándara, integrantes del equipo de trabajo del área local.



Y agregó: "el objetivo es que la gente tire estos desechos en los bulevares, el punto es darle una solución al vecino y a la vez evitar que se arroje basura en cualquier lado".



Asimismo, dijo que los puntos limpios serán algunos lugares dispersos por la ciudad, ubicados estratégicamente, donde el vecino, si tiene algún residuo que no sea de gran tamaño, pueda arrojarlo y se genere así una real conciencia del tratamiento de la basura domiciliaria.



"Hay que darle una solución al vecino para después empezarle a exigir, no podemos pretender exigirle sobre los desechos si no hay donde arrojar porque los contenedores no dan abasto. Muchas veces la gente no quiere ir hasta el basural para tirar madera, plástico o metales y lo hace en los bulevares o en otros espacios públicos", explicó a Diario La Calle.



¿Qué residuos se llevan a los Puntos Limpios?



Todo residuo doméstico que tenga carácter peligroso o cuyo volumen sea grande, entre ellos se destacan: ropas, trapos, calzado, textiles de decoración, pinturas, barnices, colas, decapantes, aguarrás sintético, tintes, protectores de madera, productos químicos y envases, electrodomésticos, frigoríficos y equipos de refrigeración, material electrónico (ordenadores, videocámaras, cintas de vídeo o casete, CD, teléfonos), otros (no siempre admitidos): restos de poda o jardinería, cosméticos, productos de fotografía, radiografías, termómetros, etc.