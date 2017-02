Chajarí le rendirá tributo a Cacho Castaña. Será el domingo 5 de febrero, a las 20hs, en la ex Estación del Ferrocarril. El evento es organizado por el Gobierno de Chajarí, por intermedio de su Coordinación de Actividades Culturales.



En la ocasión, participarán los artistas Raíces Jóvenes quienes serán los encargados de la apertura del show con un repertorio del cancionero popular argentino. Se cerrará la velada a puro romanticismo junto a la voz de Daniel Larocca, quien brindará un homenaje a Cacho Castaño. Además, habrá servicio de cantina.



En cuanto a Larocca, cabe mencionar que, en relación a sus comienzos musicales, lo primero que hizo fue tomar clases de canto con Mario Mármol y ahí mismo sus compañeros de estudios comenzaron a decirle que tenía un timbre de voz muy parecido al de Cacho. Hasta que un amigo le dio la idea de hacerlo profesionalmente y rendirle tributo a Humberto Vicente Castagna, el verdadero nombre del compositor de Quieren Matar al Ladrón y Canciones son Canciones, entre otros grandes hits musicales.



A pesar de su profunda admiración por Cacho Castaña, en varias entrevistas, Daniel Larocca confiesa que no es amigo de él y la vez que más cerca estuvo de Cacho fue cuando se sacó una foto en su camarín del teatro Gran Rex, cuando hizo el recital Todavía Puedo. Pero nunca dejó de reconocer que ahora vive gracias a él y por eso su agradecimiento a Cacho no morirá nunca.



Por su parte, Raíces Jóvenes, quienes serán los responsables de darle apertura al show de este domingo, es un grupo de música folclore de proyección. Oriundos de Federación, han sido merecedores de varios premios. Uno de ellos fue la Revelación en el Festival del Ternero Entrerriano, también, se llevaron la Mejor voz en el Concurso el Grito 2013-2014 y el más reciente tiene que ver con el1er Puesto en el Festival Pre- Sandia 2017.



Cacho Castaña



La vocación y el amor de Cacho Castaña por la música comenzaron en la niñez, a los 14 años ya era profesor de piano, casi un niño prodigio. Empezó como pianista en orquestas de tango, y en la segunda mitad de los años 60 se presentó como cantante en programas "ómnibus" (programas de más de 6 horas en vivo) que los sábados destinaban su primera hora a nuevas voces, en Canal 9.



Autor, de muchos éxitos como Café La Humedad, Lo llaman el matador, La reina de la bailanta, Señora si usted supiera, Garganta con arena (dedicado a Roberto Goyeneche), Tita de Buenos Aires (dedicado a Tita Merello), La gata Varela (dedicado a Adriana Varela), Septiembre del 88, Ojalá que no puedas, Quieren matar al Ladrón (en coautoría) o Para vivir un gran amor, entre otras. Obtuvo el Premio Gardel en 2005, por su álbum Espalda con espalda. También ha actuado y ha compuesto música para el cine y la televisión.