El Carnaval de los Pequeños Duendes de Concordia tendrá su tema musical propio

El reconocido músico "Wally" García compuso una canción especial que regalará al Carnaval de los Pequeños Duendes que se celebra en Concordia, para que la fiesta infantil tenga su propia marcha representativa. Junto a músicos de la comparsa Imperio y con la voz de la joven Eliana Duarte, ingresaron a estudios a grabar el tema que se dará a conocer en los próximos desfiles del carnaval popular.



"Concordia me da tanto afecto y esta es la forma que tengo de dejar algo, justamente haciendo una canción para este semillero de los carnavales mayores, que es único en el país", resaltó la voz principal de Comparsa Imperio. El maestro Wally se encuentra grabando en el estudio "Cero Onda", del artista Sebastián Arlettaz. La letra es del reconocido maestro, y la voz está a cargo de una figura del carnaval infantil, Eliana Duarte, de la comparsa Zamba Ara del barrio San Francisco.



"Es un placer ser parte de este proyecto", dijo Wally García y contó que la idea surgió hace cuatro años cuando fue invitado a ser jurado del Carnaval de los Pequeños Duendes. "Ahí es cuando conozco toda esa magia que tiene este carnaval barrial", resaltó.



Respecto a cómo conoció a la voz de la joven Eliana, de tan solo 12 años, García describió que "a Eliana la descubro por medio de una grabación en la que ella canta para la comparsa Zamba Ara, y quedé maravillado con su forma de cantar, entonces decidí hacer un tema y la convoque para que sea la voz principal".



La joven voz de comparsa Zamba Ara calificó como "realmente maravilloso esto que me está pasando, no puedo creerlo, es algo que no puedo explicar y estoy muy contenta", expresó muy emocionada.



El Carnaval de los Pequeños Duendes nació hace más de una década impulsado por el entonces intendente Juan Carlos Cresto y Laura Martínez Pass de Cresto, a través de Fundación Conased. La experiencia, única, se retomó hace algunos años desde la ONG. Se lo conoce como "el semillero del Carnaval de Concordia", y se ha convertido en una de las principales políticas de Estado del actual intendente Enrique Cresto, promoviendo la integración social y la expresión cultural de miles de niños de distintos barrios de la ciudad. (CN Digital)