Continúan los trabajos de descacharrizado y prevención del dengue en Chajarí

Durante la mañana de este lunes, el equipo interjurisdiccional de prevención del dengue trabaja en el barrio Santa Rosa de Chajarí. Estas acciones, que se efectúan en los diferentes barrios de la ciudad, se vienen llevando a cabo de manera sostenida con el objetivo de prevenir el dengue. El fin es limpiar y combatir los posibles focos de reproducción de las larvas.El trabajo que se viene realizando de descacharrizado y prevención de dengue es un trabajo mancomunado entre diferentes áreas del Gobierno de Chajarí. Semanalmente, una rodante pasa por el barrio que se va a recorrer avisando que van a pasar personas realizando dichas tareas. En este sentido, se coordina con el camión de residuos quien acompaña y se lleva adelante la limpieza en el momento.El trabajo, además, es el de concientización sobre medidas para prevenir el dengue y, a su vez, dichas personas realizan un recorrido por los patios de los domicilios. En este sentido, cabe mencionar que los vecinos pueden colaborar permitiéndoles pasar y manteniéndolo limpio, sin cacharros ni botellas boca arriba, es decir, evitar que se acumule agua en recipientes.El Aedes Aegypti, mosquito transmisor del dengue, se reproduce en lugares donde existe agua estancada y limpia. Por esta razón es importante desechar todos los objetos inservibles que estén al aire libre, en los que se pueda acumular agua de lluvia.Siempre es conveniente evitar arrojar recipientes o residuos en lugares como patios, terrazas, calles y baldíos, en los que pueda acumularse agua, además de eliminarla de los huecos de árboles, rocas, paredes, pozos y donde pueda juntarse agua de lluvia.También, se pide mantener tapado los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua y eliminarla de platos y porta macetas, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa. Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan permanentemente debe evitarse que acumule agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o vaciándolos permanentemente (portamacetas, bebederos).Asimismo, a manera de prevención, el Gobierno de Chajarí se ocupó de cambiar el agua de los jarrones del cementerio por arena húmeda. En relación a esto, se apela a la colaboración de los vecinos para que se sumen a la tarea y no lleven agua, debido a que este lugar es una de las principales fuentes de reproducción de larvas de la ciudad.Junto a las tareas de prevención y descacharrizado que, semana a semana, se llevan adelante desde el Gobierno de Chajarí, se reparten, de manera gratuita, plantas de Citronella. La misma funciona como repelente ante los mosquitos.En este sentido, cabe mencionar que la Citronella pertenece al grupo de las plantas que son fungicidas naturales, repela y, de esta manera, espanta al mosquito, especialmente al Aedes Aegypti. Además, es muy parecida a la de Cedrón de hojas largas, con la diferencia de que las hojas de Citronella son suaves, aceitadas y cuando se las quiebra desprenden un olor a limón, que es el aroma que no les gusta a los mosquitos.Asimismo, desde el Gobierno de Chajarí se alienta a que se lleven adelante todas las tareas de prevención. La Citronella es algo que ayuda de manera natural, sin lastimar a la naturaleza, ni a los animales, ni mucho menos a los seres humanos.