Este fin de semana Nogoyá vivirá una nueva edición de los carnavales

Este fin de semana, Nogoyá vivirá la primera noche de los Corsos Oficiales en su edición 2017 con más de cuarenta trabajos artísticos, comparsas, batucadas, carrozas, máscaras y mascarones. La fiesta continuará durante febrero, con sorteos y bandas en vivo.



El tradicional evento se llevará adelante en la plazoleta del Automóvil Club Argentino (ACA) con una entrada de 30 pesos para mayores y 10 para menores de 10 años.



El coordinador de Cultura, Gustavo Zair comentó a Paralelo 32 que todos los hacedores del carnaval se encuentran trabajando desde noviembre y lo continúan haciendo a contra reloj y aseguró que si bien faltan pocos días hay trabajos a los cuales "les falta un poco", incluso aseveró que algunos "han informado que tal vez las primeras noches no estén".



"La idea es que todos arranquemos el sábado y hacer de los corsos oficiales una fiesta y que la familia de Nogoyá se haga presente y disfrute de los muy buenos trabajos", comentó Zair que además se refirió a la calidad de los trabajos propuesto para esta edición: "Yo no quiero desmerecer los trabajos de años anteriores, pero la comisión ha puesto algunos ítems y ha servido como para que los carroceros también presenten su carpeta, presenten su proyecto, hagan su bosquejo de cómo va a quedar el trabajo o lo que pretenden del trabajo, los materiales que van a utilizar, el presupuesto del mismo, para ir viendo el trabajo y todos los recursos".



Para el funcionario muchos de los trabajos presentados en esta oportunidad serán "superadores" respecto a los de años anteriores, y puntualizó: "Con esta metodología, implementándola en años venideros, haciendo que los carroceros presenten sus proyectos de trabajo, puede que se vayan jerarquizando año a año".



En cuanto a los premios dispuestos para cada presentación recordó que los mismos aumentaron un 45 por ciento con respecto al año pasado y recalcó que simplemente son "un incentivo" ya que "los carroceros no trabajan en el carnaval para salvarse económicamente sino porque les gusta" y con ese dinero recuperan lo invertido.



"Se ha hecho un esfuerzo, la comisión ha decidido levantar los premios en las distintas categorías, no solo en comparsa o batucada, sino en todo lo que es carroza artística, carros adornados, carrozas mecanizadas, show", relata el coordinador aunque desde algunos sectores ya manifestaron disconformidad debido a que el precio de la materia prima aumentó sustancialmente y no se llega a cubrir los costos.



Una ciudad que acompaña



En cuanto a la concurrencia, recordó que el año pasado concurrió un promedio de cuatro mil personas por noche, teniendo en cuenta solo las entradas de mayores. "Esperemos que este año sea superador. En algunos momentos nos desbordó la atención y la organización para atender a tanta gente, pero ojalá que este año sea con el mismo fervor, con el mismo entusiasmo que van fomentando los mismos carroceros", subrayó esperanzado.



Además, en relación al espectáculo desde la coordinación reiteraron que participarán cuatro batucadas, una comparsa y un total de cuarenta trabajos. A esto se suma la participación de bandas en vivo todos los sábados y sorteos todas las noches por órdenes de compra de mil pesos cada una.



Participación de los jóvenes



Sin lugar a dudas, un plus del carnaval será la participación de la promoción 2017 que presentará tres carrozas shows con los grupos S.O.S, Guardabosques en Acción (GEA) y Vida Salvaje. Para ello los chicos y chicas de diferentes instituciones educativas de la ciudad trabajarán sobre temáticas que hagan a la preservación del medio ambiente y la biodiversidad en coordinación con el área de Medioambiente municipal.