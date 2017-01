La ciudad de Chajarí produce diariamente 45.000 kilos de residuos. Los mismos son procesados en la Planta de Tratamiento.



En este sentido, Luis Martins, responsable de la planta, aseguró que desde "2016 se trabaja en hacer un relevamiento relacionado a los volúmenes de residuos generados en Chajarí y, posteriormente, tratados en la Planta". Y, en relación a esto, aseguró que la ciudad genera alrededor de 45 mil kilos diarios de residuos, es decir, "en un año, habría que hablar de millones de kilos", añadió Martins.



"En la cantidad mencionada, tenemos diferentes tipos de residuos. Por ejemplo, el 50% son orgánicos, alrededor del 20% son recuperables, es decir, entran en la cadena de reciclaje, el 15% son rechazados (no entran en cadena de reciclado) y el resto son neumáticos, residuos electrónicos, patológicos, etc.", informó.



En la relación a esto, cabe hacer hincapié en la importancia de la separación en origen de residuos para que los mismos puedan ser parte de la cadena de reciclado. Es decir, si los residuos domésticos son separados y clasificados pueden convertirse en recursos, en lugar de basura.



Clasificación de residuos



Los mismos se pueden clasificar según su composición: por un lado, en residuo orgánico que es todo desecho de origen biológico, que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y residuos de la fabricación de alimentos en el hogar, etc. Por otro lado, residuo inorgánico: todo desecho de origen no biológico, de origen industrial o de algún otro proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas sintéticas, etc. Y, por último, residuos peligrosos: todo desecho, ya sea de origen biológico o no, que constituye un peligro potencial y por lo cual debe ser tratado de forma especial, por ejemplo: material médico infeccioso, residuo radiactivo, ácidos y sustancias químicas corrosivas, etc.



Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Chajarí



La misma fue inaugurada en el mes de junio del año 2003 y se encuentra ubicada a 1km del radio urbano, al nordeste de la ciudad, en un predio municipal de 26 hectáreas. La misma sitúa a Chajarí como municipio ambientalmente sustentable, siempre a la vanguardia en la gestión de residuos. En estos 13 años se alcanzaron importantes logros como el cierre del basural a cielo abierto de nuestra ciudad, ocurrido en octubre del año 2007, junto con la creación de la Planta de Biodiesel, la Procesadora de Aceite, el tratamiento de Residuos Electrónicos, la recolección nocturna, la planta de acopio y recolección de Residuos Patológicos, la planta de tratamiento de Caucho, el proyecto de Recolección de Residuos Inorgánicos en Paraje las 14, y la fabricación de bancos ecológicos con material reciclado.



La Planta obtuvo, además, el premio en Madrid (España) por el Proyecto Energía Alternativa por la planta de biodiesel. A través de la Planta se trabaja también junto a la comunidad e instituciones con Programas destinados a crear conciencia en el cuidado del medio ambiente; asesorándolos en cada uno de los proyectos de gestión de residuos que nacen desde el gobierno municipal, destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La Planta de Tratamiento ha generado puestos de trabajo con mano de obra que antiguamente trabajaban en el basural pasando a formar parte de la misma, incorporándose al circuito económico y social, trabajando contenidos con medidas de higiene y seguridad.