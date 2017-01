La ciudad de Concordia recibirá en febrero a una familia de refugiados sirios

"Una familia siria va a vivir en Concordia por gestiones de un programa llevado adelante por la ONG Juventud Con Una Misión (Jucum) que forman parte de la Comisión Nacional de Refugiados que está presidida por el doctor Agusti", dijo a Elonce TV Rafael Blanco, director de Culto de la Municipalidad de Concordia.

Hace dos años lograron abandonar Siria, donde se ha desatado una violenta guerra civil, y se encuentran en El Líbano como refugiados. Debido a la gran cantidad de personas que están en ese país en la misma situación, las condiciones en que viven son muy precarias y por lo tanto, les urge salir de ahí. Familia llamante El objetivo es que se puedan recibir 200 familias en todo el país y una de ellas, llegará en el mes de febrero a Concordia. Para que ello suceda, debía existir "lo que se llama, una "familia llamante", que en este caso es la familia del Mario Segal y Marina Sibulich, quienes están a cargo de la Iglesia Pasión por Cristo, ubicada en Honduras 363 de Villa Adela, en Concordia y ellos se están ocupando de los preparativos para recibirlos", explicó Blanco.



En cuanto a la ubicación de la familia que llegará a Concordia y el desarrollo de sus actividades diarias, Blanco dijo a Elonce TV que "desde la Municipalidad estamos haciendo todos los preparativos y brindando toda la cooperación para facilitar a la gente del programa lo necesario para el trabajo. Además, ya se cuenta con un traductor y la familia, que está en El Líbano, también está recibiendo instrucción en el idioma para que cuando lleguen no tengan mayores inconvenientes", resaltó el funcionario. Cinco integrantes Serán los primeros refugiados sirios que serán recibidos en nuestra provincia, aunque no se descarta que pueda repetirse esa experiencia en otras ciudades. Es una familia con cinco integrantes, el matrimonio y tres hijos pequeños, menores de 10 años.

"El padre de familia tiene como oficio ser chapista de automóviles y la comunidad que los acoge lo ayudará para que pueda ejercer ese trabajo y tenerlo, más adelante, como su medio de vida", señaló Blanco. Antecedentes y admisión Con respecto a la actitud con la que han recibido la noticia el resto de los ciudadanos, Blanco admitió que "hay diferentes opiniones, pero en general se lo ha tomado como una cuestión humanitaria. También nos expresan la necesidad de tomar algunas precauciones. Hay todo un tema con la cuestión de Medio Oriente y la gente nos pide que tengamos algunos cuidados".



Consultado sobre el origen de la familia y la información que se posee acerca de sus actividades y la preocupación sobre la seguridad, Blanco dijo a Elonce TV que se realizan diferentes controles, estudio de antecedentes y admisión, que son llevados a cabo por "la embajada con sus métodos de investigación, por la organización Juventud Con Una Misión para definir su perfil", finalizó. El Programa Siria El Programa Siria tiene por finalidad la de «dar una respuesta concreta a la grave crisis humanitaria» que afecta a ese estado por el conflicto armado iniciado hace más de cuatro años y que afecta a millones de refugiados, la mitad de los cuales son niños.

La iniciativa está destinada a personas de nacionalidad siria y sus familiares; y a personas de nacionalidad palestina, siempre que fueran residentes habituales o que hubieran residido en Siria y recibido asistencia por parte de la ONU.

Luego de tres años de residencia en el país, las personas ingresadas pueden solicitar su residencia permanente bajo las condiciones que figuran en el artículo 22, inciso c) de la Ley Nº 25.871 y su decreto reglamentario. Elonce.com