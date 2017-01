Convierten en obra de arte un galpón del ferrocarril

El artista Nelson Spada contó que hace 8 años que se dedica a realizar aerografía, que es el tipo de trabajo que se realiza en estos galpones situados en la ex Estación del Ferrocarril. "Arranqué solo, probando y probando, ya que acá en la ciudad no hay nadie que enseñe la técnica del aerógrafo y si hay, se están iniciando recién ahora", aseguró.



Siguiendo esta línea, Nelson comentó que cada trabajo que realiza con esta técnica es único, no se asemeja a aquellos realizados con pincel o con alguna otra metodología. En relación a esto, cabe mencionar que la iniciativa de intervenir estos galpones del Ferrocarril tiene que ver con la puesta en valor de este espacio en el que, cada fin de semana, se auto convocan amigos y familias para disfrutar de tardes y noches al aire libre.



Cabe mencionar que el aerógrafo es un aparato que no toma contacto con la superficie sobre la que se trabaja sino que la obra se realiza por aéreo, de ahí el nombre del mismo. "Se trata de un aparato que se puede utilizar para realizar un montón de cosas, como decorar tortas, uñas y realizar maquillajes", agregó Spada. Y continuó, "en mi caso trabajo sin dibujar previamente, es decir, sin marcar nada, lo hago como me va saliendo". Asimismo, explicó que el trabajo consiste en ir largando de a poco la pintura, marcando así las diferentes líneas, y una vez que están bien definidas se las remarca.



Por otro lado, este artista explicó que, teniendo en cuenta el modo de trabajar con un aerógrafo, si bien él puede realizar diseños previamente, no se puede proyectar en su totalidad el trabajo debido a que no lo dibuja, sino que lo va trabajando en el momento. Es decir, se trata, más bien, de un arte improvisado sobre el que no se puede anticipar el acabado de la obra.



Asimismo, Spada comentó que llegó a realizar este trabajo para el Gobierno de Chajarí debido a que, previamente, llevó adelante otros de similares características en diferentes comercios de la ciudad. El último que hizo, previo a comenzar con el de los galpones del Ferrocarril, fue en un kiosco situado en la zona de la ex Estación. En cuanto a sus obras, comentó que tanto niños como adultos se acercan, mientras él trabaja, e indagan acerca de las tareas que realiza, el método y demás.



"Si bien yo no me considero un artista, me siento totalmente agradecido de que vecinos y turistas aprecien mis trabajos y que, entre otras cosas, me pidan para tomarse una fotografía con ellos", concluyó Nelson.