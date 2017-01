Colocaron rezago asfáltico sobre un tramo de Avenida Marizza en San Benito

Foto 1/2 Foto 2/2

El gobierno provincial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), continúa prestando colaboración con sus maquinarias viales para reparar distintas calles de la localidad de San Benito afectadas por las últimas lluvias que fueron abundantes. En ese contexto, se estabilizó un tramo importante de la traza de Avenida Guido Marizza con rezago asfáltico (rap) y se siguen repasando calles internas.



Este viernes, equipos de Vialidad Provincial prosiguieron con el mejoramiento de distintas calles internas de la localidad de San Benito, entre las que se encuentra el arreglo de Avenida Guido Marizza, en el tramo comprendido entre Avenida Basabilbaso y Avenida Friuli. Las tareas corresponden a un pedido exclusivo del gobernador Gustavo Bordet, para brindar ayuda a muchos vecinos que se vieron perjudicados en el traslado luego de las últimas lluvias.



En ese sentido, la directora Administradora de la DPV, Alicia Benítez se hizo presente en el lugar de las tareas y manifestó: "El gobernador me comunicó telefónicamente que atendamos a San Benito, nuestro organismo con esta emergencia climática se ve superado porque debemos atender toda la provincia, pero debemos cumplir con la gente que está teniendo problemas en sus viviendas y en calles por los daños importantes ocasionados por las últimas lluvias". A su vez, enfatizó: "Acá no hay colores políticos, si necesidades por atender. Con el intendente Donda trabajamos en conjunto con sus recursos y con la logística de nuestro organismo vial. En este tramo de Marizza se utilizó material que sale del acceso Sur de Paraná (rap) y continuamos abriendo calles internas".



En otro orden, Benítez recordó que recorrieron el departamento Paraná y que las zonales de Paraná, Cerrito y Seguí se encuentran a disposición para realizar las tareas en las zonas diagramadas. También remarcó que los caminos de ripio permiten trabajar con humedad, no así los de tierra, por lo que se pide a vecinos y productores que tengan paciencia.



Por su parte, el presidente municipal de San Benito, Exequiel Donda, dijo: "Nosotros tuvimos la asistencia inmediata de Vialidad, sabemos que están sobrecargados de trabajo en todo el territorio entrerriano, y por eso agradecemos el auxilio hacia nuestra ciudad. Son muchos vecinos que tienen que ir a trabajar o trasladar a sus hijos y las calles se vieron muy dañadas, esto complicó el ingreso también de ambulancias, policía y el transporte público de colectivos. De esa manera, con la asistencia de las maquinarias podemos paliar esta problemática".



En tanto, Aníbal Vallejos, vecino de la localidad manifestó: "Estamos muy conformes con estos trabajos sobre la avenida porque el polvo de la broza complicaba la salud. Estamos viendo una buena solución para una mejor calidad de vida de muchos vecinos y evitar el polvo de la broza, además los días de lluvia no se podía transitar", finalizó Vallejos.



Los trabajos



Con la logística de la Dirección de Conservación del ente vial se concretó el miércoles de la semana pasada la reconstrucción de la base calcárea en un tramo de 500 metros de la avenida Marizza para otorgar mejor rigurosidad a la traza y que no se levante polvillo, mientras el viernes se colocó el material de rezago asfaltico (piedra rap) para brindar una mejor transitabilidad en la zona.



También se repasaron con material calcáreo las calles Quiroz en los tramos (Bulevar Hernández - Nogoya) Paraná (Marrizza -Hernández); Bvar. Hernández (Colectora Nuestra Señora de Guadalupe - Paraná) y Seguí (Colectora Guadalupe ? Paraná), beneficiando a los barrios San Sebastián, El Portal, Altos de San Benito, II y III; Mobel; Furio y zona centro.