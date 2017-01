Por la presentación de Abel Pintos, esperan récord de público en Banco Pelay

Foto 1/4 Foto 2/4 Maxi Trusso en la Fiesta Foto 3/4 Maxi Trusso en la Fiesta Foto 4/4 Maxi Trusso en la Fiesta

Además, en Banco Pelay siguen las actividades deportivas, juegos, recreaciones y el paseo artesanal que le dan un gran marco a este evento uruguayense.

El miércoles por el escenario pasó Maxi Trusso abriendo las noches de conciertos con un show que se extendió hasta la madrugada e hizo saltar y bailar a todos. El jueves fue noche de rocanrol con la maratón de bandas locales y el cierre de Cielo Razzo. Y este viernes, todo está preparado para que la fiesta alcance su punto más alto con la melodía de Abel Pintos.



El acceso

La entrada en el predio costará este viernes 150 pesos. Se cobrará desde las 8 de la mañana y se recuerda que la Policía de la provincia no permitirá el ingreso con botellas de vidrios o latas. Las personas que hayan comprado sus entradas anticipadas por internet, deberán realizar el retiro de las mismas en las ventanillas de club Rocamora (Yrigoyen 349) de 17 a 23, con la copia del mail enviado como comprobante de la compra.

Se espera muchos vehículos por lo que se solicita ingresar temprano y con tiempo para evitar demoras y molestias en las cajas de ingreso. En las cajas se venderán entradas y también se controlan las anticipadas. Se tratará de agilizar lo más posible el ingreso y no habrá entrada libre para campamentistas ni personal que trabaje en el predio sin las acreditaciones correspondientes.



El estacionamiento

Por los autos se cobrará 20 pesos de estacionamiento, el servicio estará a cargo de Bomberos y todo lo recaudado será en beneficio de esta institución. Se espera una gran cantidad de vehículos por lo que se asignaron diferentes estacionamientos y fundamentalmente se piden dos cosas: quienes puedan llegar temprano, hacerlo con tiempo (se puede disfrutar de la playa) y si se llega ya cerca del inicio del recital: paciencia, ya que la logística de ingreso requiere de un tiempo. Personal de Seguridad municipal colabora con el ordenamiento de tránsito y se solicita a todos cumplir con los mandatos de los uniformados.



Que se puede llevar

Se puede ingresar con sillones y conservadoras normalmente, pero la policía de la provincia realizará un control para evitar el ingreso de botellas de vidrio y de latas para prevenir accidentes o incidentes. Se puede ingresar comida y bebida pero sólo en elementos de plástico.



Servicios

Hay dos cantinas principales (una a cargo de club Rivadavia y otra a cargo de club Engranaje) con todos los servicios que incluirán bebidas frías (gaseosas, cerveza, vino, agua, fernet, etc) y comidas como choripanes, hamburguesas y panchos. Se agregaron baños químicos para mejorar este servicio, pero al igual que con el tránsito, se pide paciencia si la cantidad de público es importante.



Colectivo

Además estará funcionando el colectivo hacia Banco Pelay con un recorrido de una hora hasta el final de los espectáculos. El colectivo recorre bulevar Yrigoyen/Díaz Vélez/9 de Julio/Plaza Ramírez/Artigas y vuelve al bulevar para subir por calle Larroque hacia el camino a Pelay. Los horarios se reforzarán por la noche y al finalizar el espectáculo realizarán el recorrido habitual de salida hasta que se haya agotado el público en la playa.



Plateas

La noche del viernes, como sábado y domingo contará con plateas. Se trata de 1500 sillas dispuestas en forma de abanico frente al escenario. Las mismas estarán numeradas y un grupo de 30 personas que trabajarán en el ordenamiento de las sillas serán las autorizadas a moverse allí junto con el personal policial. Fuera del corral dispuesto para las plateas se podrán ubicar sillones libremente siempre que no entorpezcan alguno de los otros servicios que se estén prestando.



La salida

El dispositivo de seguridad para la salida de los vehículos al finalizar el show será similar al realizado años anteriores. Se cortará el ingreso de vehículos en el puente durante 30minutos o una hora y se utilizarán las dos manos del camino al balneario para salida. Para los dispositivos de salida, se solicita lo mismo: Paciencia, y obedecer a los ordenadores de tránsito.