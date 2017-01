Empezó la Fiesta Nacional de la Playa de Río

Desde temprano, el público llegó a Pelay para disfrutar de la primera jornada de la fiesta, la noche de los Djs. Desde las 19 horas, en diferentes sectores de la playa se presentaron Dj Diego Wilhelm, Dj Lean Tenembaum, Dj Manu Marassi, Dj Chino Ratto, Dj Francisco Delfino, Dj Lazza, Dj Blas Martín, Dj Jano, Dj Charly Vandembosch, Dj Gerardo López. Después de la medianoche, en el escenario principal, actuó el Dj de reconocimiento mundial, Maxi Trusso. Entre los temas que interpretó, se pudo escuchar Nothing at All, Nobody Is Lonely, Smile Now, Make you Mine, Some Old Story, entre otros.



Hoy, maratón de bandas de rock

A partir de las 17 horas, en la segunda jornada de la Fiesta de la Playa, habrá una maratón de bandas de rock locales.

Se presentarán Algún Ente, Los Salieris, Ruidos, Lisa Al Fondo, Subsyste-M, La Chicago, Shredder, Primer Ministro, Nuitilfait, Suma Paciencia, Black Velvet y Chakota.



El cierre, estará a cargo de la banda rosarina Cielo Razzo, encabezada por el cantante Pablo Pino, que expresó a LA CALLE la alegría de la banda por estar nuevamente en nuestra ciudad: "Volvemos muy felices, hicimos amigos de gente de la zona, con Yari (Seyler, Coordinador de Eventos), que es una persona que queremos mucho y que hace mucho por el rock nacional, y ahora volver a la ciudad, con una fiesta popular, donde va a haber mucha gente, la verdad que nos alegra mucho". Desde hace varios años, la banda actúa en nuestra ciudad, pero es la primera vez que se presentan en la Fiesta de la Playa.



Sobre el repertorio que van a presentar esta noche, y en su primer show del año, Pino adelantó: "Vamos a intentar hacer algo popular, lo que la gente conoce de nosotros, además de presentar nuestro último disco Tierra Nueva".

Actualmente la banda e encuentra ensayando sus próximos recitales, que además del de nuestra ciudad, actuarán en el Centro Cultural Konex, Baradero y Rosario. "Estamos volviendo a los ensayos para los que se vienen. Estamos en gira permanentemente, siempre estamos tocando. Ahora comenzamos a pensar en la composición del nuevo disco", agregó.