Victoria avanza con la organización del carnaval

El Secretario de Gobierno, Sergio Navoni, dijo que el martes pasado firmaron un acuerdo con distintas instituciones (clubes y entidades benéficas) quienes se harán cargo de los servicios tercerizados de la fiesta dentro del circuito, entre ellos la explotación de cantinas y venta de nieve. Estas abonarán un canon que la organización destinará para el pago del sonido, baños químicos y adicionales de la policía.



Toda la parte artística estará cargo de una Comisión presidida por Oscar Córdoba en la que también participará el titular de Cultura "Lichi" Andrade, mientras que la parte operativa estará a cargo del área de Gobierno. Agregó que también tendrá responsabilidad en la organización Inspección General, Defensa Civil, y todas las áreas que sean necesarias para el montaje de lo que sea necesario en el circuito.



"Hemos hecho una inversión importante que llega a los 270 mil pesos, que incluyen el cerco perimetral y luminarias", señaló Navoni a Paralelo 32.



Las entradas anticipadas se seguirán vendiendo en la Municipalidad a 60 pesos y la recaudación de todas las noches correrá también por cuenta de la organización.



El circuito será el mismo de los últimos años, lo que se modificará será la instalación del palco, que se ubicará sobre la calle Ricardo Nuñez en las inmediaciones de la nueva construcción de El Canoero, y en la ochava que une la "Calle de la Alegría" y la arteria antes mencionada se instalará una amplia grada para el público.



La gente de Inspección General está armando el organigrama para la instalación de puestos de control y estarán a cargo de todo lo relacionado al tránsito y estacionamiento en el lugar.



Aportes



Esta semana se firmaron los convenios con las expresiones y posteriormente se elaborará el decreto respectivo para hacer efectivos los aportes. Será un 40 % de adelanto tomando como referencia el premio menor en cada categoría.



Después se efectivizará un 10 % más por noche (6) para llegar a la totalidad del 100%.



Hasta acá los aspectos salientes de la fiesta más importante que organiza anualmente nuestra ciudad, en las próximas ediciones seguiremos adelantando novedades al respecto.



Participantes



La lista oficial de participantes del Carnaval 2017 edición "Terror do Corso", se completa con comparsas, carrozas de distintas clasificaciones, y conjuntos de máscaras.



Comparsas



01- Obrigado Bateria



02- Irupé



03- Batuque



04- Caixande Magia



Carrosa show:



01- Hijos del Sol



02- Satanú do Samba



03- The Pink Panther (Unidos da Victoria)



04- Noche de Reinas



Carrosa mecanizada:



01- Zemba



02- Un toque de magia



Carroza tradicional:



01- Alí Marí



02- Chamameseando por la puente



03- La Calera



Carrosa humorística:



01- Carnaval Zumuva



Comparsa infantil:



01- Obrigadito



02- Unidos da Victoria



Máscaras sueltas:



01- Moisés y los mandamientos



Conjunto de máscaras:



01- Grinch



02- Alberto García (Tarasbulba)



03- La Leprosa



04- Ronaldo vs Ronaldo



05- El tren



06- Pac ? man