El hospital Escuela de Salud Mental atenderá a jóvenes que dependan del Copnaf

Se firmó un documento que garantiza el derecho a la salud de adolescentes entre 16 y 18 años que dependan del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y que necesiten ser internados como medida excepcional. Los dos organismos se comprometen a trabajar los casos interdisciplinariamente y con todas las medidas a favor de la protección de los jóvenes.



El convenio fue firmado este viernes por la mañana en la sede central del Copnaf por su presidenta Marisa Paira y el director del hospital Escuela de Salud Mental, Alejandro Ruiz. Estuvieron presentes también el director de Restitución de Derechos Ariel Villanueva; el coordinador de Salud Mental Javier Ramírez Cardúh y la coordinadora de Capacitación y Recursos Humanos Vanesa Aparicio, todos ellos del Copnaf.



"Lo que hace este convenio es regularizar la internación para aquellos ciudadanos entre 16 y 18 años que así lo requieran de manera excepcional en el Hospital Escuela de Salud Mental que dependan del Copnaf, de esa franja etárea, y regularizamos las condiciones en las cuales se harían esas internaciones en el caso de ser requeridas. El equipo de guardia es el que decide si ese adolescente necesita de una internación o no, y en el caso de que lo requiera está por convenio claramente establecido cuáles serían las condiciones", explicó el licenciado Ruiz, director del nosocomio.



"Es una medida excepcional porque el Hospital atiende una población mayor a los 18 años, pero si nosotros nos corremos un poco para trabajar intersectorialmente en adolescentes de 16 y para resolver una cuestión que no se pudo de otra manera, lo queremos hacer con ciertas condiciones de seguridad y sobre todo con ciertos cuidados para el adolescente que va a estar alojado en la institución", agregó.



Por parte del Copnaf, el doctor Villanueva comentó que el documento puntualmente "posibilita el derecho a la salud de adolescentes, comprometiéndose cada parte a trabajar interdisciplinariamente y además avanzar en la confección de un plan de acción para pensar no solamente en el tema internación sino también en otras problemáticas que son de interés común entre el Hospital y el Copnaf".