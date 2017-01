Cumple 25 años el Parque Nacional Pre Delta de Diamante

El 13 de enero de 1.992 nacía el Parque Nacional Pre Delta, en esta parte del inmenso delta del Río Paraná: río majestuoso que con sus crecientes y sus bajantes va formando distintos paisajes a su paso, que son lugares donde la vida se expresa de la forma más plena. Ya lo dijo Don Domingo Faustino Sarmiento en las crónicas del Ejército Grande, refiriéndose a Diamante: "Tengo ante mí uno de los paisajes más maravillosos del mundo"



Uno de los fundamentos que motivaron la creación del Parque Nacional Pre Delta, en la ciudad de Diamante, fue la conservación de una muestra representativa del Delta superior del Río Paraná, uno de los deltas más importantes del mundo.



En aquel tiempo el lugar estaba destinado a un uso ganadero y además era un sitio de extracción permanente de recursos naturales (caza, pesca, madera, etc.) y hoy pasó a ser una de las áreas protegidas más visitadas del país.



Con miras a seguir creciendo, en el año 2.010 se sumó el Campo Nacional Sarmiento. Estas tierras del Estado Nacional eran usadas por el Ejército. Las mismas fueron adquiridas por la Administración de Parques Nacionales con el fin de conservar otros ambientes como el bosque de barranca y el espinal.



Transcurridos 25 años desde aquel puntapié inicial, esta Administración quiere agradecer a la cuidad de Diamante y a la provincia de Entre Ríos por haber donado a la Nación esas tierras que les pertenecían, teniendo como meta el bien común, la protección de la vida y del ambiente del que somos parte; y a todos los diamantinos por el compromiso con la preservación y respeto por el área protegida.



La Administración de Parques Nacionales tiene como objetivo garantizar el cuidado y la protección de la naturaleza para el disfrute no solo de las presentes generaciones sino de las futuras, entendiendo que "la tierra no la heredamos de nuestros padres sino que la tomamos prestada de nuestros hijos". El Parque Nacional Pre Delta nos pertenece a todos, aprendamos a disfrutarlo en armonía y celebremos juntos estos 25 años de vida.