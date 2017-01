La intensa lluvia produjo inconvenientes en San José

"En más de media hora tuvimos casi 90 milímetros de agua, se colapsaron todos los desagües pluviales el agua corría con mucha fuerza, y se llevó prácticamente de todo el año de lugares donde habíamos puesto broza y ripio" explicó la intendenta Irma Monjo.



La jefa comunal lamentó también: "Hoy recorrer distintos sectores de la ciudad nos baja el ánimo, estuve reunida con el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Gonzalo Brau, y me pone al tanto de que las canteras no abrirán hasta mediados de la próxima semana, lo que nos queda es repasar las calles" sostuvo la intendenta.



Y agregó: "Si hay algo contra lo que no podemos lidiar es con el clima así que tendremos que seguir trabajando", dijo Monjo.



Sobrecarga de las cuencas pluviales



"Los desagües construidos están pensados para soportar más o menos 75 milímetros por hora, que es una lluvia que la tenemos pocas veces, pero ahora tenemos dos o tres en el año que los hace colapsar, no hay estudio hidrológico que nos dé una lógica de lluvias" indicó la intendente de San José.



Irma Monjo añadió al respecto: "Hubo anegaciones en las partes bajas sobre todo en patios, la gente debe concientizarse que los desagües pluviales no pueden ir a la cloaca porque se abren las bocas de tormenta".



"Acción Social y Defensa Civil asistieron a vecinos de El Brillante también, a familias que se inundaron".



"Mientras se estaba trabajando con la gente afectada se reportaron dos despistes de autos en la ruta donde tuvieron que acudir los bomberos".



"La cuenca más perjudicada fue la cuenca Malvinas, luego hubo desbordes en calle Estrada, el arroyo El Doctor no contenía más agua, también en la parte de Perucho tardó en escurrir, con mayor razón tenemos que seguir gestionando la dragalina que tenemos solicitada hace mucho para el arroyo El Doctor en la parte que va desde 2 de Abril hasta el río".



"Allí tenemos que quitar sedimentos del arroyo para darle mayor escurrimiento a todos los desagües de la ciudad", subrayó Monjo.



Por otro lado en el balneario camping municipal de San José se registraron un total de 100 carpas durante el fin de semana, aunque tras las lluvias quedaron 30 campamentos en el predio.