La Fundación Crisálida avanza con el primer hospice pediátrico de América latina

La Fundación Crisálida no pierde de vista el objetivo por el que vienen trabajando arduamente desde hace muchos años: construir el primer hospice pediátrico de América latina. Se trata de un espacio que posibilitará que niñas y niños que padecen enfermedades oncológicas sean atendidos en Paraná, sin tener que viajar a Buenos Aires. Al mismo tiempo, se podrán contar con un alojamiento para estos chicos y sus familiares, garantizando los cuidados paliativos que requieren ante cuadros terminales.La iniciativa surgió hace muchos años atrás y fue avanzando muy lentamente, a raíz del valor millonario de la obra que tienen que encarar en el terrero que les fue cedido en la esquina de La Paz y San Luis, a unos 100 metros del hospital de Niños San Roque de Paraná.El predio del que disponen es de unos 1.700 metros cuadrados. Es un espacio que se amplió a partir de la donación que les realizaron las integrantes de la Sociedad de Beneficencia. Así les fueron cediendo metros cuadrados de manera que el futuro inmueble quedará integrado al nosocomio a través de los fondos."A fin de año logramos escriturar y tenemos previsto entregar los sobres la semana que viene para que las empresas constructoras hagan sus cotizaciones", contóla presidenta de la Fundación Crisálida, Laura Petrucci."Para el 15 de febrero tenemos previsto cotejar precios y empezar con la construcción de tres locales comerciales que dan a calle San Luis, dos de ellos serán destinados a alquiler y uno será para nuestra sede", detalló. En este sentido, indicó que los trabajos costarán alrededor de $800.000 y los afrontarán con fondos propios de la Fundación.Los trabajos llevarán unos cuatro meses, porque primero hay que restaurar partes dañas de la estructura existente que tiene más 30 años.En tanto, la edificación del ansiado hospice se logrará mediante el giro de fondos que el gobierno nacional se comprometió a otorgar mediante los ministerios Salud, Infraestructura y Desarrollo Social.La obra requiere de una inversión de $90 millones y se va a encarar en tres etapas: la primera costará alrededor de $43 millones y supone la construcción del hospital de día para terapias ambulatorias, más dos habitaciones para internaciones. La segunda parte supondrá la edificación del primer piso del hospice, con 15 habitaciones para internación.La última etapa contempla un segundo piso con seis departamentos para alojar a los niños y su familia, más una oficina para la Fundación, un amplio salón de usos múltiples y terraza."Desde hace mucho tiempo trabajamos para lograr el objetivo de construir una sala de oncología y así evitar que los chicos tengan viajar a Buenos Aires para ser atendidos en el Hospital Garraham", subrayó Petrucci. En este sentido, destacó que hay dos médicos que actualmente se están formando para brindar asistencia en este ámbito, ya que no hay pediatras oncológicos en Entre Ríos.La concreción de las etapas de edificación dependerá de los giros que realice la Nación."Ya mandamos los planos a Buenos Aires, que fueron revisados por un agente hospitalario y una bioingeniera, sólo resta que nos digan cuándo podemos comenzar".La Fundación Crisálida tiene a la venta su tradicional Bono Contribución con 10 premios (el primero es un auto 0 kilómetro y el segundo una moto). Cuesta $2.400 y se puede abonar hasta en 10 cuotas. Todo lo recaudado será destinado a la construcción del hospice.La Fundación Crisálida nació en el seno del hospital de Niños San Roque, donde comenzaron con su labor de acompañamiento a los niños enfermos de cáncer y sus familiares. Con los años se fueron trazando metas que pudieron concretar, como la sala de cuidados paliativos. Pero desde hace poco más de un año, decidieron retirarse de ese espacio y continuar con su labor en el hospital San Martín, conteniendo emocional y económicamente a adolescentes que padecen la enfermedad y sus familiares."Terminamos de agrandar la sala de cuidados paliativos, sumamos un habitación más en septiembre del año pasado y logramos que crearan los cargos necesarios, luego de ello dimos por concluida la tarea; nos fuimos al San Martín y creamos el servicio donde asistimos a adolescentes con viandas de comida. Sucede que muchos chicos, después de la quimioterapia no quieren comer la comida típica de un hospital, así que llaman y piden lo que desean comer, nosotros luego costeamos el gasto", resumió Petrucci.Además, la institución absorbe los gastos de pasajes para quienes tiene que viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como ponen en condiciones las viviendas de niños que siguen su tratamiento en la casa."En calle Tacuarí construimos un baño y dos habitaciones en la casa de una nena de 7 años que tenía un excusado sin techo; en Bajada Grande, un niño de 3 años ya tiene cielorraso en su habitación, una ventana, cocina y heladera", precisó la entrevistada.Estos gastos diarios la Fundación lo solventa con el aporte mensual de los socios, más lo recaudado en los eventos que realizan durante el año.Actualmente, a su sede asisten a 15 chicos, seis de ellos son de Paraná y el resto de otros departamentos de la provincia.La presidenta de la Fundación Crisálida, Laura Petrucci manifestó su preocupación por una situación irregular que ha reclamado su solución al Estado provincial.Sucede que la mitad del primer piso del inmueble en el que van a construir fue ocupado hace ocho años para instalar un archivo del hospital San Roque, y el peso de lo que allí se deposita está dañando la estructura. "Venimos presentando notas desde marzo del año pasado al ministro de Salud, que nos tiene a las vueltas y no nos da soluciones, y eso nos preocupa mucho", admitió.Crisálida es una ONG sin fines de lucro, constituida desde el 14 de marzo del 2009. Según su estatuto de conformación, su objetivo fundamental es "ayudar al niño enfermo quien por diversas patologías necesite de cuidados paliativos".Además se agrega que "para el logro de su finalidad la Fundación facilitará los recursos humanos, materiales, espirituales e intelectuales necesarios para que los niños que padecen una condición de vida limitada y/o fase terminal, reciban atención eficiente, eficaz y oportuna, en conjunto con sus familias".