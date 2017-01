Se realizó la primera luna festivalera de Diamante

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

"Esta es la Reina de la Jineteada" sentenció el Intendente de Diamante, Lénico Aranda, quien presidió el acto inaugural del Festival, junto al Ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, Rogelio Frigerio y el senador nacional Alfredo de Angeli. Además participaron autoridades provinciales, departamentales y municipales, fuerzas de seguridad, integrantes de la comisión organizadora del Festival y público en general, en el Campo Martín Fierro.



La ceremonia inaugural se realizó alrededor de las 20 horas y entre versos de Roberto Romani, Diamante comenzó a transitar sus 46 años de Festival. Como cada año la apertura inicia bajo la protección de nuestra Señora del Lujan, Patrona del pueblo argentino, cuya imagen es entronizada por integrantes del Grupo Scout Nº 287 San Cipriano de la ciudad.



El arrío del Pabellón Nacional estuvo a cargo de Aranda y Frigerio, en tanto la Bandera de Entre Ríos, por Néstor Spessotti y Ricardo Ojeda. Seguidamente con la interpretación de la soprano diamantina Judith Ceballos, se entonaron las estrofas del Himno Nacional y luego la Marcha de Entre Ríos.



Aranda dio la bienvenida a una edición más de la fiesta Gaucha y destacó la presencia del Ministro Rogelio Frigerio: "Siempre que lo hemos necesitado ha estado para nosotros, lo mismo que Alfredo De Angeli y Jorge D´Agostino".



Por otra parte agradeció la presencia de diputados, senadores y autoridades provinciales y nacionales, puntualizando en los colegas Intendentes de la Provincia, que se hicieron presentes.



"Es un honor que el Ministro nos acompañe, que visitantes y turistas lleguen a Diamante, en la primera de las cinco lunas festivaleras" prosiguió Aranda, para finalizar diciendo: "Vamos a tener una jornada festivalera que no tenemos nada que envidiarle en ningún punto a otros festivales de la República Argentina".



Por su parte, Frigerio expresó: "Es un gusto enorme para mi estar en este Festival, el primero de un largo calendario de festivales que tiene la República Argentina. No podía faltar y agradezco la invitación de mi amigo "el Indio" Aranda" comenzó diciendo el Ministro Rogelio Frigerio.



Acompañado por una gran cantidad de público y autoridades presentes, Frigerio continuó: "Es un honor estar aquí donde se respira tanta argentinidad, donde se defienden los valores, folclore y la tradición de nuestra patria". Para concluir, el Ministro transmitió un saludo muy especial del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, deseando los mejores augurios para el Festival. El resumen de la primera luna Se fueron las primeras montas



El Campo "Lisardo Gieco" recibió a jinetes, tropilleros y a hombres camperos para regalar las primeras montas en las dos categorías de Diamante. Un total de 77 montas en la noche, 43 para los Bastos y 34 para la clina limpia.



El Mangrullo "Don Rafael Bueno" también le dio la bienvenida a sus payadores y animadores, y la Reina de la Jineteada levantó aplausos en su noche inaugural.



Las caballadas fueron de la marca de Saluzzo, Vallenari, Mendizábal, Althabe, Cugat, Urriel, Mannarino, Oggero, Saap, Sosa, Eclecia, Lagger, Velázquez, Hnos. Saluzzo, Papes y Balbi.



Las Voces de Montiel



Las Voces de Montiel emocionaron al público presente a través de su amplio repertorio y el respetuoso homenaje a Jorge "Cumpita" Acosta. Con una actuación esperada por todos, los hermanos Acosta presentaron un tema homenaje a su hermano, el cual fue compuesto por Mario Álvarez Quiroga, quien lo grabó en Santa Fe junto a "Los del Gualeyan, Las Voces de Montiel y Pocho Gaitan.



En rueda de prensa, los músicos señalaron que a raíz del fallecimiento de "Jorge", la familia los apoyo para que siga la historia: "La leyenda continua".



Actualmente, se encuentran con nuevos integrantes en el grupo, en el futuro buscan grabar el disco número 17 y las canciones de "El Cumpita" es el punta pie inicial para hacer el nuevo material.



Hace 30 años que suben al escenario Carlos Santa María y les implica una doble responsabilidad ya que están en su pueblo. Señalaron que presentaron un proyecto a Diputados, para que la Chamarrita sea patrimonio cultural de Entre Ríos.



"Fusionarte": El Festival desde lo alto



Con una apertura emocionante y diferente para el Festival, el grupo de arte diamantino "FusionArte" deleitó al público con un acto de danza, acrobacia y tradición.



El grupo artístico se presentó por primera vez en el Campo Martin Fierro y a través de la TV Pública, a todo el territorio Nacional. Hace dos años que se conformó y desde entonces han practicado, ensayado y se han preparado para diversos eventos y para demostrar una cultura diferente de la provincia.



El mismo es integrado por cinco jóvenes, tres de ellos: Juan Cruz Zapata, Antonella Ré y Victoria Ricle brindaron detalles sobre lo que hacen con tanta pasión.



"FusionArte" se encarga de complementar la acrobacia en tela, danza clásica, la altura y el suelo. En esta ocasión, los integrantes destacaron y agradecieron la presencia en el Festival de Diamante y comentaron que: "Nos preparamos mucho para fusionar no solo la acrobacia en tela sino que también el folclore y lo tradicional del Festival".



Por último, destacaron: "Queremos homenajear a los artistas que pasaron y van a pasar por esta gran fiesta popular que tiene nuestra ciudad".



De regreso: Indios de Ahora



Formado hace cuatro años, "Indios de Ahora" es un grupo proveniente de Rosario que por segunda vez se presenta en el escenario, regresando a Diamante después de presentarse en la 45° edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore, donde cerraron la edición.



Su gira 2017 comienza en Diamante comentaron, además de resaltar que el Grupo recibe el nombre gracias a Peteco Carabajal y tiene como influencia a Soledad, Los Nocheros y grandes referentes del folclore Argentino, con los que crecieron y buscaron mezclar su arte en los instrumentos.



"Estamos agradecidos de cómo nos recibieron y muy contentos de poder volver a una nueva edición de esta gran fiesta" expresaron.



El canto joven de Los Campedrinos



Con el objetivo fijo de "Difundir el Folklore Argentino a la juventud" es que se presentaron Los Campedrinos. Un dúo oriundo de Buenos Aires que cuenta con siete años de trayectoria y dos trabajos discográficos, presentando el último disco "Adrenalina" por primera vez en 2017, en el escenario "Carlos Santa María".



El dúo se mostró muy complacido de estar por segunda vez en el Festival de Diamante. "El público diamantino tiene esa adrenalina que hace vivir nuestra actuación de manera intensa. En el 2016 tuvimos una muy buena experiencia, interactuando y recibiendo excelente energía del público" expresaron los jóvenes cantores.



Adaptándose como siempre a los tiempos e interpretando zambas, chacareras, chamamé dan a los más jóvenes la posibilidad de vivir el folclore a través de canciones propias y del cancionero popular: "Este año iremos por diferentes puntos de la Argentina a llevar nuestra música, comenzando la gira acá, en el Festival de Diamante" indicaron Los Campedrinos.



A puro chamamé se despidió la primera noche



Proveniente de Rosario, Omar Ramón Monchito Merlo, dijo presente en Diamante donde interpretó grandes temas de su trayectoria que incluye canciones de pura sangre chamamecera y litoraleña.



Este acordeonista argentino, que cuenta con más de 30 discos grabados, recorrió la Argentina y el mundo llevando la música litoraleña, haciendo vibrar al público que lo sigue a todos lados. En esta actuación se presentó con Mauri y Simon Merlo, quienes lo acompañarán en su gira.