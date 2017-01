El Carnaval del País 2017 llevará el nombre de "Mariano José Veronesi" en homenaje al joven artista gráfico de Gualeguaychú, que tuvo una larga trayectoria en la máxima fiesta como integrante de comparsas y también desarrollando su trabajo profesional en la dirección de carrozas primero y luego en la comunicación visual general del evento a través de W Estudio.La propuesta fue presentada a la Comisión del Carnaval por Juventud Unida, de cuya comparsa Papelitos Veronesi no sólo era simpatizante sino además formó parte activa de los equipos que diseñaron y dirigieron sus carrozas a fines de la década del '90, tras haber sido convocado en 1994 por el entonces director José Strack para trabajar en los talleres.Mariano Veronesi, quien falleció a los 39 años a mediados de 2016, fue un artista que tuvo una participación activa en pinturas murales y en el desfile de carrozas estudiantiles, evento éste último en el que prestaba colaboración desinteresada permanente inclusive después de haberse ido a estudiar la carrera de Diseño Gráfico, profesión que desarrollo de manera brillante hasta sus últimos días.Desde 1994 no dejó de trabajar en y para el carnaval de Gualeguaychú colaborando no sólo para Papelitos, sino además con las comparsas O' Bahía, Kamarr y Ará Yeví, y por su destacado desempeño, dedicación y pasión en la máxima fiesta a cielo abierto del verano en la Argentina fue convocado como jurado en otras ciudades.Veronesi fue uno de los encargados de la Comunicación Visual del Carnaval del País para la edición 2016 junto a su socio Juan Eduardo Villagra. Además fue el creador y realizador del spot oficial del año pasado, base del que se mantiene en la promoción de la edición 2017, y también del sitio web www.carnavaldelpais.com.ar Por otra parte, la Comisión del Carnaval recuerda que hasta el sábado 7 de enero se encuentran a la venta las entradas a $ 50,00 para el sábado inaugural (14 de enero), beneficio al que accederán quienes acrediten domicilio en Gualeguaychú o en cualquier otra localidad del interior del Departamento.La venta se realiza exclusivamente en boletería del Corsódromo en horario corrido de 9 a 21, a razón de una entrada por persona presentando el DNI como requisito excluyente.El beneficio para el público residente en Gualeguaychú y el interior del Departamento continuará durante toda la temporada, pues se podrán adquirir entradas a la mitad del valor previsto para cada noche.