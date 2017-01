La Peña de Boca donó dos sillas de ruedas para repartición municipal entrerriana

Este lunes por la noche en la sede de la Peña de Boca Juniors "Angel Clemente Rojas" de Concepción del Uruguay se realizó la entrega de dos sillas de rueda donadas por esta institución a la Municipalidad de esa ciudad.El Intendente José Eduardo Lauritto entregó ambas sillas que serán destinadas a la Dirección de Inclusión para Personas con Discapacidad de la comuna, repartición que está conformando un banco de elementos ortopédicos para uso de la comunidad."Nosotros queremos agradecer este gesto de la Peña de Boca, porque es una institución que se ocupa y se preocupa. Y valorar que estos elementos van a estar destinados a personas con discapacidad que realmente la necesitan. Entonces debemos felicitar que detrás de la pasión por un deporte, la pasión por un equipo, acá hay personas con un fuerte compromiso de servicio por el otro, estos gestos tienen un infinito valor", destacó el Dr. Lauritto.Angel Salamonini y Dante Tegli de la Peña de Boca explicaron cómo fueron las gestiones: "Son dos sillas donadas por el Departamento de interior y Exterior de Boca Juniors que preside el Vicepresidente del Cliente Sr. Rodolfo Ferrari. Facilitaron las gestiones, los señores Damián Garay y Javier Benavidez miembros de dicho departamento que tiene un convenio con Cilsa firma que las confecciona, y así se van distribuyendo en todo el interior del país.María Rosa Pinget, directora de Inclusión de Personas con Discapacidad señaló que las dos sillas se recibirán en dicha área municipal para la conformación de un banco ortopédico y poder cederlas en comodato a las personas que la necesitan. "Yo soy hincha de River, pero agradezco que en estas situaciones seamos de un solo equipo, un equipo de trabajo, porque las personas con discapacidad así lo necesitan. Esta donación es muy necesaria para organizar el banco de elementos ortopédicos, un servicio para las personas que no tienen poder adquisitivo para alquilar una silla de rueda o un trípode, entonces la idea es que nosotros las podamos ceder en comodato, un préstamo solidario para la gente que lo necesita".Quienes tengan elementos que se puedan donar para este banco, que ya no los utilicen o no estén en condiciones los pueden acercar a la Dirección de Discapacidad (Congreso de Tucumán 134 - teléfono: 424881), donde se restauran y se reutilizan para las personas que lo necesitan.