12 mil personas en la fiesta de Año Nuevo en Concepción del Uruguay

Playas repletas en el caluroso comienzo del año

Unas doce mil personas se congregaron en el predio multieventos de Concepción del Uruguay para recibir el 2017 en la madrugada del domingo. Con música, bandas en vivo, la participación de DJ´s y un gran operativo de seguridad, la ciudad volvió a vivir una gran noche en el marco de las fiestas de fin de año.Los jóvenes de la organización, que trabajaron en conjunto con las áreas del municipio de Concepción del Uruguay, señalaron que el predio abrió sus puertas a la 1:00 y alrededor de las 7 se despidieron los últimos jóvenes que quedaban en el lugar. En esta oportunidad se sumaron al escenario los Djs Blas Martín y Patricio Ardaiz. Además la noche contó con la actuación de los grupos "Nos Juntamos" y "Cazadores".Un hecho para destacar fue el importante operativo de seguridad implementado por el personal de la Jefatura Departamental de Policía, la Dirección de Seguridad Ciudadana y la policía de tránsito municipal quienes se sumaron en una primera instancia en la organización del evento y colaboraron activamente para que la fiesta transcurriera de forma tranquila."La gente entendió perfectamente la consigna de seguridad y ante cualquier disturbio todos se corrían y pedían que se bajara la música, que era lo pautado por así decirlo, hasta que todo se calmase. Es para destacar la labor de la policía y del 107 (Salud municipal), que estuvieron al pié del cañón, y obviamente de la organización y el apoyo de la municipalidad, como también la participación de los DJ´s y bandas", señaló Tomás Román uno de los coordinadores del evento. "Este tipo de fiesta, con el control de ingreso sobre las botellas de vidrio y demás, también permite que no termine como otras fiestas de fin de año anteriores, con graves accidentes", concluyó.Pese a que el tiempo se ha mostrado inestable desde antes del fin de semana, las altas temperaturas registradas el último día del año y el primero del 2017 hicieron que gran cantidad de uruguayenses se volcaran a las diferentes playas de la ciudad y disfrutar del río y la naturaleza.Las playas fueron los puntos elegidos para comenzar el año luego del mediodía de este 1° de enero que no dio tregua pese a algún intento de llovizna durante la mañana del domingo. En Banco Pelay, como así también en Paso Vera, Isla Cambacuá y la playa sobre la Isla del Puerto se vieron colmadas con una gran cantidad de gente que eligió la costa para mitigar en algo el calor con que comenzó este 2017.Según informaron desde la Dirección de Turismo, más de cuatro mil personas pagaron entrada en Banco Pelay y cerca de tres mil lo hicieron en Paso Vera, lo que dio un número más que importante si se toma en cuenta que en la Isla del Puerto no se cobra ingreso y también se encontraba repleta.El pronóstico se mostraba desalentador para la primera semana del año ya que las lluvias y el mal tiempo se quedarían hasta el día jueves, lo que complica las últimas tareas en el sector de camping de Banco Pelay para su habilitación y permiso para campamentistas.