En enero comenzarían las primeras obras en el parque industrial de Nogoyá

El intendente de Nogoyá, Rafael Cavagna, recibió en su despacho al responsable de parques industriales de Entre Ríos, Ricardo Armocida, y a representantes de la firma Bolzán cuya planta de biodiesel se localiza en la ciudad. Durante el encuentro el mandatario informó que prontamente llegarán aportes por tres millones de pesos para el predio del parque.



Cavagna sostuvo que se había llevado a cabo una reunión de trabajo programada y aseguró que están con expectativas de que Nogoyá pueda seguir creciendo desde lo industrial, buscando oportunidades laborales para los vecinos.



"Hemos tenido un aporte no reintegrable de tres millones de pesos que va a estar destinado a obras de cerco no perimetral, de perforación y de distribución de agua en el predio", informó, y sumó: "Esto va a jerarquizar nuestro parque, a generar confianza y atractivos para atraer potenciales inversores".



En cuanto al tiempo estimado de inicio de obra Cavagna remarcó que las mismas podrían comenzar en enero, dependiendo de la demora que pueda tener Nación en la efectivización del depósito.



Por su parte, Raúl Armocida, director general de Industria y Parques Industriales argumentó: "Cuando el desarrollo se hace forma sustentable y serio tiene plazos, normas y maneras, eso implica tiempo. Lo que está llevando adelante la gestión del intendente parte del punto inicial, es generarle servicios y el aporte que recibió del gobierno nacional en este momento apunta a eso".



"Un parque industrial que no tiene los servicios tiene muy pocos atractivos", sentenció, al tiempo que agregó: "Es decir, con la mera locación, que ya es un parte activo importante que tiene la ciudad no alcanza. Hay que darle los elementos de uso común que el industrial necesita, que lo ayuden a decidir llevar su inversión al establecimiento".



Para el funcionario provincial, Nogoyá está en el camino adecuado y afirmó que lo importante es "no dar virajes, construir sobre lo hecho y ver cuál es la varilla más alta".



Respecto a los pasos a seguir, Armocida subrayó que lo siguiente va a ser el compromiso del gobierno provincial a que aquellas posibilidades de inversión que se articulen con las necesidades y capacidades de la localidad tengan en el parque industrial de Nogoyá una posibilidad tangible de radicarse.



Finalmente, recordó la importancia de la ubicación del predio teniendo en cuanta que se encuentra emplazado sobre una ruta que posee un alto volumen de transporte de carga constituyéndolo un uno de los más importantes y fluidos de la provincia. "Esa ruta no tiene que ser un lugar de paso sino un punto de atracción para que muchas de esas actividades tengan acá un punto y un destino", puntualizó. (Paralelo 32)