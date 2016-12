En Gualeguaychú trabajarán por una tenencia responsable de mascotas

Sociedad Proteccionistas se oponen al encierro de perros callejeros en caniles

Días pasados, desde el municipio de Gualeguaychú se informó que la dirección de Inspección General, a través del área de Veterinaria, comenzaría a trasladar a caniles nuevos a aquellos perros que generan problemas en la vía pública. La novedad despertó recelo y enojo en los proteccionistas de la ciudad que no consideran que encerrar perros sea el mejor camino para lograr el tan deseado objetivo de la tenencia responsable de las mascotas.La reunión se desarrolló en el Salón de la Memoria y se extendió por unas tres horas. De la misma participaron el viceintendente Jorge Maradey, el director de Inspección General, Jorge Cuenca y el titular de Veterinaria, Juan Pablo Sack, entre otros funcionarios y representantes de los dos refugios existentes en la ciudad (Patitas y La Casita) junto a proteccionistas independientes.En este marco, se propuso generar una mesa de trabajo donde se puedan ir aportando acciones para llevar adelante, entre el municipio y los proteccionistas, tendientes a resolver cuestiones que hacen a la tenencia responsable de mascotas y que incluirán la educación, concientización y la labor diaria de castraciones, asistencia de animales en riesgo, vacunación y demás.Así lo explicó Juan Pablo Sack, aquien reconoció que hubo una falla en la comunicación y que la intención no era la que quizá se entendió (de levantar perros de la calle para llevarlos a un canil)."Ese tema se aclaró y la nota ya fue modificada", señaló y explicó que "los caniles que se realizaron son para descongestionar un poco Veterinaria municipal"."La misma realidad que viven los refugios la vivimos en Veterinaria municipal porque se viene dando respuesta diaria a casos de perros accidentados, abichados, con tumores, todas cuestiones que requieren un tratamiento y un seguimiento por lo que no son ambulatorios. Esos caniles serán destinados a estos animales que no pueden volver a la calle y que están en tratamiento y que quizá generan molestias a los vecinos del barrio", reiteró el responsable de Veterinaria municipal.Otro de los temas tratados en el encuentro fue la necesidad de que se impulsen, desde el municipio, campañas de adopción para todos estos perros callejeros que llegan heridos a Veterinaria y que son recuperados, para que no vuelvan a la calle donde volverán a estar vulnerables.Asimismo, se avanzó en la necesidad de comenzar a trabajar en una nueva Ordenanza sobre tenencia responsable de mascotas, que prevea sanciones para quienes no cumplan con las responsabilidades que implica tener un animal: castrarlo, vacunarlo, tenerlo en un lugar cerrado, pasearlo con correa, entre muchas otras cosas.Además se hizo hincapié en el hecho de regular de manera estricta la actividad de los criaderos de perros de raza, para que estén habilitados en las condiciones necesarias y paguen los impuestos correspondientes.Consultados los proteccionistas sobre si estaban conformes con la reunión, aseguraron que "si se cumple todo lo hablado, sí estamos muy conformes".En relación a las castraciones, se indicó que la idea es el año próximo sumar más profesionales para que se puedan hacer muchas más castraciones que las que se lograron este año.También se aclaró que los fondos para las diferentes acciones que realiza el área de Veterinaria municipal salen del municipio ya que no hay aportes ni del gobierno provincial ni nacional.