Más de 10 mil personas en los festejos de Navidad en Concepción del Uruguay

Ante una gran convocatoria de público se llevó a cabo el festejo de Navidad en Concepción del Uruguay, en el predio Multieventos de esa ciudad. Según se informó desde la comuna, las puertas del predio, sobre bulevar Los Constituyentes, se abrieron a las 1:30 para recibir a los miles de uruguayenses, tanto en grupos familiares o de amigos, después de que hicieran largas filas para ingresar.Frente al escenario, levantado de espaldas a las canchas de tejo, se congregaron los más jóvenes para bailar -hasta las 7:00- al ritmo de los hits -éxitos musicales- del momento y de la actuación del grupo "Sin Bemoles".Cabe destacar que la convocatoria no solo tuvo un fin festivo sino también solidario, donde se instaló un gazebo para recepcionar alimentos no perecederos, y útiles escolares para Santa Clara de Asís.Desde la comuna de Concepción del Uruguay, destacaron además, que el importante operativo de seguridad implementado por el personal de la Jefatura Departamental de Policía, que se encargó del control en el acceso -ya que no permitió el ingreso de bebidas en botellas de vidrio o envases de metal (latitas), como así tampoco de elementos cortantes o punzantes-, y el de la Dirección de Seguridad Ciudadana y de la División Tránsito de la Municipalidad para que la noche transcurriera con total normalidad hasta entrada la mañana.