San José: Agasajaron a municipales jubilados y con 25 y 30 años de servicio

"Han sido muy importantes en la administración municipal" expresó la intendenta Irma Monjo al dirigirse a los empleados municipales jubilados que se encontraban presente.



"Para los que reciben medallas de 25 y 30 años que en otras oportunidades no se les otorgó, para nosotros es llegar hoy a cumplir con una deuda que teníamos con ustedes" resaltó la intendenta.



Y agregó: "Son un pilar fundamental en el desarrollo y en las actividades de esta municipalidad, este reconocimiento quiere decir que están desempeñando bien y cómodamente su tarea".



Por último deseó a toda la familia municipal felicidades para Navidad y el nuevo año que se acerca.



Por su parte el Secretario de Gobierno y Hacienda Municipal, Carlos Beker, afirmó: "No hay lugar a dudas que son los que más saben que hay que hacer en el municipio tanto en administración y atención al público como en la parte de obras y servicios públicos".



Becker añadió también: "Son ustedes los que llevan adelante el municipio eso ténganlo en claro, siempre pensé cuán difícil es para ustedes cambiar de jefe cada cuatro, ocho años o cuando el pueblo lo decide con su voto, no es una situación simple" indicó el funcionario municipal.



También el secretario del sindicato municipal Coyem, Guillermo Walser, dirigió unas palabras a todos los empleados agasajados y agradeció a la intendente por el reconocimiento otorgado a los municipales.



Los jubilados que recibieron reconocimientos fueron Nora Pralong, Luis María Schefler, Julio César Escalante, Alcides Creppy, Santiago Follonier, Leonel Rougier, Jorge Gaspar, Alberto Victorio, Alberto Richard, Elba Follonier, Juan Medina, Osvaldo Fernández, Mario José Allois, Miguel Ángel Villanova y Sonia Escalante.



Mientras que aquellos con antigüedad de entre 25 y más de 30 años que recibieron medallas fueron: Luis Eduardo Diz, Héctor Rodolfo Lafitte, Rosa María Rebord, Hugo César Martin, Hugo Crettaz, César Combet, María Almada, Ariel Cabrera, Félix Cáceres, Elvio Luis Delaloye, Roberto Héctor Quiroga, David Poncet, Juan Carlos Dángelo, Ángel Alfredo Woeffray, Héctor Luis Rausch, Omar Lorenzo Verón, Luis Guerrero, Fernando Marcelo Battista, Miguel Ulón, Héctor Rubén Miño, Gabriel Quiroga, Sergio Quiroga, Domingo Tadeo Fernández, Fabio Ferreyra, Héctor Castro.